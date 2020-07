Floatation tank - stroj koji će 'utopiti' sav vaš stres i napetost

Hipnoterapeut Dražen Radaković u svom Ananda centru u Zagrebu osim hipnoterapije u ponudi ima i dva uređaja koji itekako koriste ljudskom psihičkom i fizičkom zdravlju

<p>- U Floatation tanku možete doživjeti nevjerojatno iskustvo opuštanja - rekao je hipnoterapeut Dražen Radaković, vlasnik Ananda centra u Zagrebu. U centru ima i Ozonsku infrared saunu koja, kako kaže, jača imunitet, prži kalorije, ubija bakterije i gljivice.</p><p>- Floatation tank je vodeći aparat u svijetu za tjelesnu regeneraciju, a izumio ga je John C. Lilly 60-ih godina prošlog stoljeća. U stroj ide 300 kilograma Epsomove soli i 300 litara vode - govori Radaković i dodaje kako temperatura vode ovisi od osobe do osobe, kako kome odgovara, ali uglavnom je to od 38°C do 40°C.</p><p>Tretman u Floatation tanku, opisuje hipnoterapeut, ljude odvaja od zvukova, svjetla, mirisa i osjeta iz vanjskog svijeta, što rezultira dubinskom relaksacijom uma i tijela, smanjenjem stresa i iscjeljenjem raznih tegoba. Dražen Radaković je prvi u Hrvatskoj koji je ponudio klijentima Floatation tank terapiju. Naime, ova sprava je jako popularna širom svijeta i mnoge zemlje je koriste, pogotovo Amerika, dok je u Hrvatskoj to novitet. U Švedskoj je, primjerice, to standardni uređaj koji se nalazi u bolnicama.</p><p>- Ova metoda opuštanja je jako popularna kod profesionalnih sportaša i NBA igrača, a Steph Curry je glavni promotor tanka te tvrdi da nakon plutanja ima jako bistar um, što mu pomaže kod igre - objašnjava Radaković te dodaje kako kod njega najčešće i dolaze sportaši i bilderi, ali ima tu i ljudi iz poslovnog svijeta, kao i studenata.</p><p>- Floatation tank je, znanstveno dokazano, metoda učinkovitog opuštanja i regeneracije nakon svakodnevnog stresa i drugih psihofizičkih tegoba, a Epsomova sol, koja je bazirana na magneziju i upotrebljava se u Floatation tanku, omekšava i regenerira kožu te utječe na regulaciju magnezija u organizmu. Odlučio sam uvesti Floatation tank kako bih olakšao sebi, ali i svojim klijentima. Jedan floatation tank odradit će više nego loš psihoterapeut - objasnio je Radaković. Cijena za sat vremena u tanku je 500 kuna, dok je u Ozonskoj sauni cijena za pola sata 250 kuna. </p>