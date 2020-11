Nova studija otkrila kada su oboljeli od korone najzarazniji

Istraživači su otkrili da virusno opterećenje SARS-CoV-2 doseže vrhunac u gornjim dišnim putevima u ranoj fazi bolesti, između pojave prvih simptoma i petog dana bolesti

<p>Ljudi su najviše zarazni u prvih pet dana nakon pojave simptoma Covida-19, potvrđuje je to novo istraživanje u kojemu stoji da je izolacija u toj fazi bolesti izuzetno važna. Osim toga, u istraživanju objavljenom u časopisu 'Lancet' piše da asimptomatski bolesnici mogu brže očistiti svoje tijelo od virusa te su kraće vrijeme zarazni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Pulmolog pokazao pluća oboljelog od Covida-19:</p><p>Istraživači su analizirali podatke iz 98 prethodnih studija o prijenosu infekcije korona virusom, a dodatnu pažnju obratili su na tri ključna čimbenika:</p><p>Istraživači su usporedili svoja otkrića o Covidu-19 s dva druga soja koronavirusa, kako bi bolje razumjeli zašto se Covid-19 Tako brzo širi. Otkrili su da virusno opterećenje SARS-CoV-2 (virus koji uzrokuje Covid-19) doseže vrhunac u gornjim dišnim putevima u ranoj fazi bolesti, između pojave simptoma i petog dana bolesti.</p><p>Znanstvenici to otkriće smatraju značajnim, jer se vjeruje da je virus u gornjim dišnim putovima glavni izvor prijenosa bolesti. Za usporedbu, virusno opterećenje za dva druga soja korona virusa (SARS-CoV i MERS-CoV) dostiže vrhunac kasnije - 10 do 14 dana, odnosno 7 do 10 dana - pružajući time više vremena za prepoznavanje simptoma i izolaciju</p><p>- Naši rezultati su sukladni studijama koje ukazuju na to da se većina virusnog prijenosa odvija u vrlo ranoj fazi bolesti, posebno u prvih pet dana nakon pojave prvih simptoma, što ukazuje na važnost samoizolacije odmah nakon početka simptoma - rekla je glavna autorica studije <strong>Muge Cevik</strong>.</p><p>- Moramo podići svijest javnosti o rasponu simptoma povezanih s bolešću, uključujući blage simptome koji se mogu javiti ranije tijekom infekcije do onih koji su izraženiji poput kašlja ili temperature - dodala je.</p><p>Iako se čini da su virusna opterećenja uglavnom slična onima kod bolesnika sa i bez simptoma, istraživanje je pokazalo da bi asimptomatske osobe mogle brže očistiti virusni materijal iz svojih tijela.</p><p>- Nekoliko je studija otkrilo da osobe s asimptomatskom infekcijom mogu virus brže očistiti, što sugerira da oni bez simptoma mogu biti jednako zarazni kao oni sa simptomima na početku infekcije, ali mogu biti zarazni i kraće vrijeme - objasnila je Cevik.</p><p>Međutim, naglasila je, kako je potrebno više istraživanja o otpuštanju zaraznog virusa kod asimptomatskih bolesnika prije nego što se može razmotriti bilo kakva promjena politike u pogledu trajanja izolacije.</p><p>Autori studije su, kažu, primijetili kako su mnogi sudionici studije bili bolesnici hospitalizirani s Covidom-19 te postoji mogućnost da su primali terapije koje su možda utjecale na tijek njihove infekcije, prenosi <a href="https://www.huffpost.com/entry/new-study-infectious-covid-19_l_5fb7d332c5b6f6adf949e42d?ncid=newsltushpmgnews&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJdYhM4Xk_uGBCAvARgVnmed_0ehsQta-7JDZ0CVUDwWVDycTn4-ZwDG3TUglJhr9PJop-6tW5GeooXGfBqgmojkiKv8bHC75MOFExg8EJfa8UtY-iDUOC83Z5zh1J-8Sl4POpYdvQHQov_pzNKJwjDjaDlvnveikfqXV2kVTWuR" target="_blank">huffpost.com</a>.</p><h2>Simptomi variraju od slabih do vrlo ozbiljnih</h2><p>Svjetska zdravstvena organizacija navela je moguće simptome Covida-19.</p><p>Najčešći simptomi:</p><p>Rjeđi simptomi:</p><p>Ozbiljni simptomi:</p><p>- Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj i umor. Manje česti simptomi su bolovi u mišićima i zglobovima, začepljen nos ili curenje iz nosa, glavobolja, grlobolja, upala očne spojnice (konjunktivitis), kratkoća daha, proljev i trbušne tegobe, iznenadan gubitak mirisa i okusa. Određeni simptomi poput kašlja i gubitka mirisa mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu kažu u <a href="https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-bolesti/covid-19-o-rizicima-prijenosa-testiranju-i-zastiti/755" target="_blank">Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo</a> (HZJZ).</p><h2>U HZJZ-u su naglasili važnost nošenja maske i obrazložili</h2><p>- Rezultati istraživanja pokazuju da nošenje maski (platnene maske, domaće ili komercijalne izrade ili kirurške maske) ima učinkovitost na smanjenje prijenosa respiratornih infekcija za nositelje maski i to za barem jednu trećinu u odnosu na osobe koje ne nose masku za lice ili medicinsku masku, odnosno da mogu smanjiti respiratorne virusne infekcije za 33 % i usporiti širenje bolesti Covid-19 u zajednici - pojasnili su i napomenuli pravilnog nošenja, stavljanja i skidanja maske:</p><p> </p>