Afrički misterij: Otporniji su na koronu? Imaju manje oboljelih i umrlih nego ostatak svijeta...

Dok se cijeli svijet bori protiv pandemije uzrokovane korona virusom, Afrika bilježi vrlo nisku stopu zaraze i smrtnosti.

<p>Afrika, kontinent koji predstavlja 17% svjetske populacije, krajem srpnja bilježio je 5% globalnih slučajeva Covid-19 i 3% posto smrtnih slučajeva, prenosi <a href="https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/20_novembre_21/coronavirus-mistero-dell-africa-perche-ci-si-ammala-si-muore-meno-ab7c9e8c-28dd-11eb-92be-ccd547aa4d2b.shtml">Corriere della Sera</a>.</p><h2>Istražili afrički misterij</h2><p>Ovaj misterij posebno je zaintrigirao tim istraživača iz Ujedinjenog Kraljevstva koji su odlučili dodatno istražiti širenje zaraze u Keniji.</p><p>Znanstvenici su analizom donatora krvi pokušali pronaći antitijela protiv virusa Covid-19 te su tom tehnikom uspjeli procijeniti stopu zaraze u zemlji.</p><p>Analiza se provela u cijeloj zemlji između travnja i lipnja, a obuhvatila je 3098 uzoraka krvi prikupljenih od darivatelja od dobi od 15 do 66 godina. Svaki je uzorak testiran na prisutnost imunoglobulina G i antitijela Covid-19.</p><p>Otkriveno je da je čak 4,3 % darivatelja krvi imalo antitijela protiv korona virusa. Također, analizom je potvrđeno da je postotak zaraze bio najveći u urbanim područjima, zarazom je najviše pogođena populacija od 15 do 44 godine, a najmanje ona između 45 i 64 godine. </p><p>Kako bi objasnili puno niže stope zaraze i smrtnosti u toj zemlji, mnogi su znanstvenici nagađali da je zdravstveni nadzor u toj zemlji prilično ograničen, a kao razlog navodili su i činjenicu da Kenija ima samo 3,9 % stanovništva starijeg od 65 godina, koje je inače najviše sklono zarazi korona virusom.</p><p>Uz sve navedeno, autori pretpostavljaju i mogućnost da je populacija u Keniji stvorila prirodni otpor na ovu vrstu infekcija, no to nisu uspjeli dokazati. </p>