Korona u otpadnim vodama: Žarište mogu otkriti sedam dana prije prvih simptoma

Kako objašnjavaju, virus SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19 može se izlučiti iz organizma kroz feces oboljelih osoba, ali kroz druge tjelesne izlučevine koje završavaju u kanalizaciji

<p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji sa Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. (ZOV) nedavno je pokrenuo projekt praćenja otpadnih voda kao odgovor na pandemiju COVID-19. Projekt se provodi kroz suradnju s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj, a financira ga Njemačka vlada.</p><p>Epidemiologija zasnovana na otpadnim vodama (engl. wastewater-based epidemiology, WBE) predstavlja analizu otpadnih voda radi utvrđivanja prisutnosti bioloških ili kemijskih sredstava u svrhu praćenja javnog zdravlja. Ranije se taj pristup koristio za otkrivanje prisutnosti farmaceutskog ili industrijskog otpada, lijekova, virusa i bakterija otpornih na antibiotike. </p><p>- Nedavna istraživanja pokazala su da otkrivanje koronavirusa SARS-CoV-2 u otpadnim vodama može pomoći u praćenju izbijanja epidemije COVID-19. Testiranje otpadnih voda na RNA iz SARS-CoV-2, provodi se već u nekoliko zemalja u Svijetu uključujući i neke od država članica Europske unije kao što su na primjer Italija, Nizozemska, Mađarska, Španjolska, Francuska - priopćili su iz HZJZ-a. </p><p>Kako objašnjavaju, virus SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19 može se izlučiti iz organizma kroz feces oboljelih osoba, ali kroz druge tjelesne izlučevine koje završavaju u kanalizaciji. </p><p>- Iako se epidemiologijom zasnovanom na otpadnim vodama ne može utvrditi koje su osobe zaražene, ipak ona ima nekoliko prednosti u usporedbi s ispitivanjem pacijenta. Tako se na primjer RNA SARS-CoV-2 može otkriti u ljudskom izmetu nekoliko dana do tjedan dana prije pojave simptoma. Do sada su objavljena znanstvena istraživanja pokazala da nadzor otpadnih voda može predvidjeti izbijanje COVID-19 čak i prije pojedinačnog testiranja pacijenta i prijema u bolnicu. Na ovakav način se testiranje otpadnih voda može koristiti kao alat za rano upozorenje. Jedan uzorak otpadne vode može pružiti podatke o prosječnoj stopi zaraze tisuća ljudi. Stoga dobiveni skupni podaci mogu biti posebno informativni za područja s niskim kliničkim stopama testiranja na COVID-19. Umjesto pojedinačnog testiranja tisuća pacijenata, prikupljanje i ispitivanje malog broja uzoraka otpadnih voda mnogo je isplativije za dobivanje podataka o cijeloj populaciji. Kontinuirano praćenje otpadnih voda može se koristiti za utvrđivanje trendova trenutnih izbijanja, prepoznavanje novih izbijanja i prevalenciju infekcija - stoji u priopćenju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere stupile na snagu u nedjelju </strong></p><p>- Podaci ispitivanja otpadnih voda s Centralnog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba koji će se prikupiti kroz projekt namijenjeni su kao nadopuna postojećih nadzornih sustava COVID-19, i pomoći epidemiolozima da bolje razumiju opseg infekcije COVID-19 na području grada Zagreba i okolice koji predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog stanovništva RH. Najava projekta podudara se sa Svjetskim danom toaleta (World Toilet Day) koji se obilježava 19.11., a kojim UN želi osvijestiti činjenica kako oko trećine ljudi u svijetu živi bez toaleta i s lošim sanitarnim uvjetima. Kažimo tek kako je zabrinjavajući podatak i to kako 3 milijarde ljudi živi bez osnovnih objekata za pranje ruku, a 4,2 milijarde ljudi bez pristupa sigurnim sanitarnim uvjetima - priopćili su. </p>