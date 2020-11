Ljudi pretjeruju s popularnim analgetikom, broj slučajeva trovanja njime sve više raste

Nova istraživanja otkrivaju sve češće predoziranje paracetamolom u Švicarskoj. Stručnjaci ističu da ne treba uzimati više od preporučene doze, a ako vam nije dobro svakako posjetite liječnika

<p>Imate glavobolju? A što je s bolovima u leđima? Možda temperatura? Ne brinite, postoji čarobna tableta koja će se pobrinuti za sve te stvari ... makar i nakratko.</p><p>To je paracetamol, koji se prodaje pod raznim robnim markama i uključen je u kombinirane tablete s više lijekova te se smatra najpopularnijim analgetikom na svijetu. Dugo se smatrao najsigurnijim načinom ublažavanja boli, no novo istraživanje sugerira da možda nije baš tako nevin kao što se čini.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Lijekovi budućnosti</p><p>Glavni problem paracetamola, iako je on siguran lijek, jest da ljudi njegovu sigurnost uzimaju zdravo za gotovo i počinju ga upotrebljavati u većim i većim dozama i dulje vrijeme. Predoziranje lijekom može rezultirati trovanjem koje oštećuje jetru, a može dovesti i do smrti, piše<a href="https://bgr.com/2020/11/01/acetaminophen-safety-tylenol-paracetamol/"> BGR</a>. </p><p>Istraživanje se fokusira na nedavne podatke koji pokazuju jasan porast broja slučajeva trovanja koji su posljedica paracetamola i različitih lijekova koji ga sadrže.</p><h2>Više od sigurne doze</h2><p>- To je vrlo siguran lijek, ali samo za kratkotrajno ublažavanje boli i sve dok dnevna doza ne prelazi preporučeni raspon - rekla je Andrea Burden, koautorica studije.</p><p>Podaci koje su istraživači koristili specifični su za Švicarsku, ali čini se da je trend povećanih trovanja mnogo rašireniji, a uzrok je vjerojatno isti. Lijek je lako dostupan bez recepta, i iako upute jasno pokazuju da bi osobe s bolovima različitih vrsta trebale koristiti samo najniže učinkovite doze, one obično zanemaruju te smjernice i uzimaju veće doze. Za pacijente za koje lijek ne djeluje dobro, to znači da uzimaju nešto više od sigurne doze.</p><p>- Jedan od problema s paracetamolom je taj što nije učinkovit za sve pacijente ili protiv svih oblika boli. Ako lijek ne pomogne ublažiti nečije simptome, možda će doći u iskušenje da povećaju dozu bez savjetovanja s medicinskim stručnjakom. To je pravi problem - kaže Burden.</p><h2>Spriječite predoziranje</h2><p>Podaci pokazuju porast slučajeva trovanja od 40 posto samo između 2005. i 2008. godine, što je potaknulo američku FDA da izda smjernice o tome koliko je lijeka sigurno redovito uzimati. Nažalost, u Švicarskoj su se mogućnosti doziranja zapravo povećale, s dostupnošću tableta od 1.000 mg, što je rezultiralo porastom broja slučajeva trovanja.</p><p>Pa, što možete učiniti da ne postanete žrtvom predoziranja? Pa, to je zapravo jednostavno - ne uzimajte više od preporučene doze bilo kojeg lijeka koji ga sadrži, a ako imate pitanja o tome koja bi sigurna doza mogla biti, čak i nakon čitanja naljepnice, nazovite svog liječnika radi pojašnjenja. Bolje spriječiti nego liječiti.</p>