Svjetska zdravstvena organizacija: 'Remdesivir je neučinkovit u liječenju korone'

Remdesivir, lijek koji je razvila američka farmaceutska kompanija 'Gilead Sciences' bio je jedan od najranijih tretmana u liječenju covida-19. Iz WHO-a su sada rekli da je neučinkovit za liječenje COVIDA-19

<p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pokopala je u petak nade da bi lijek za ebolu remdesivir i još tri postojeća lijeka - hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir i proizvodi interferona mogli biti korisni u borbi protiv covida-19, pojasnivši da daju male ili nikakve rezultate u liječenju te bolesti.</p><p>Istraživanja provedena korištenjem spomenutih lijekova na 11.000 pacijenata u više od 30 zemalja pokazala su, na temelju proučavanja djelotvornosti terapije na ukupni mortalitet, pribjegavanje respiratoru i trajanje boravka u bolnici među hospitaliziranim pacijentima da daju malen ili nikakav rezultat u liječenju oboljelih od covida-19. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Remdesivir, lijek koji je razvila američka farmaceutska kompanija "Gilead Sciences", bio je jedan od najranijih tretmana u liječenju covida-19. Prvenstveno je namijenjen liječenju hepatitisa C i respiratornog sincicijskog virusa, a proučavalo se i njegovo djelovanje u liječenju ebole, no u tome slučaju nije pokazao učinkovitost.</p><p>Nasumično ispitivanje ovih lijekova provedeno je u 405 bolnica u 30 zemalja, a u studiju je bilo uključeno 11.266 pacijenata.</p><p>Otprilike 2750 ljudi dobilo je remdesivir, 954 hidroksiklorokin, 1411 lopinavir, 651 interferon i lopinavir, 1412 samo interferon, a 4088 nije dobilo nijedan od ispitivanih lijekova.</p><p>Unatoč preispitivanju učinkovitosti, remdesivir je prvi lijek koji je dobio odobrenje EU-a za liječenje teških slučajeva bolesti uzrokovanih novim koronavirusom. Europska komisija ovaj je mjesec najavila ugovor o osiguranju dodatnih zaliha ovog antivirusnog lijeka za 500.000 pacijenata.</p><p>Gilead smatra da su podaci nedosljedni i da su preuranjeni </p><p>Tvrtka Gilead smatra da "podaci nisu detaljno analizirani" te tvrdi da se zbog toga "ne može donijeti nikakav objektivan zaključak o efikasnosti remdesivira".</p><p>- Podaci WHO-a se čine nedosljednima i preuranjenima, s obzirom na to da su rezultati više nasumičnih, manjih i kontroliranih studija objavljeni u recenziranim časopisima potvrdili kliničku korist od remdesivira - rekli su iz Gileada za Reuters.</p><p>Korištenje Remdesivira je 1. svibnja odobrila i američka Uprava za hranu i lijekove u Sjedinjenim Državama i od tada je ovaj lijek dobio regulatorno odobrenje i u nekoliko drugih zemalja.</p><p>Glavna znanstvenica WHO-a Soumya Swaminathan ovaj je tjedan izjavila da zdravstvena agencija Ujedinjenih naroda sada razmatra druge, nove mogućnosti u liječenju covida-19, kao što su monoklonska antitijela, imunomodulatorna terapija i neki noviji antivirusni lijekovi.</p><p>Monoklonska antitijela koja je tijekom liječenja od covida-19 primao američki predsjednik Donald Trump razvija tvrtka Regeneron Pharmaceuticals.</p><p>Premda deksametazon nije bio uključen u istraživanje WHO-a, britanska studija pokazala je da smanjuje stopu smrtnosti među hospitaliziranim pacijentima koji boluju od covida-19.</p>