Nova Wolt analiza: Hrvati svaku minutu naručuju čokoladu!

Da Hrvati imaju posebnu, gotovo emotivnu vezu s čokoladom, nije nikakva tajna. No, najnovija analiza Wolta, vodeće platforme za dostavu u Hrvatskoj, objavljena povodom Međunarodnog dana čokolade, pokazuje da ona za nas nije samo običan slatkiš. Čokolada na Woltu funkcionira kao cjelodnevni sustav podrške: nekad je brzi zalogaj s nogu, nekad jutarnja rutina, a ponekad - najbolji prijatelj u tuzi.

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Pokretanje videa... VIDEO Dan čokoladne torte | Video: KanalRi

Građani Hrvatske naprosto obožavaju čokoladu - samo u prvoj polovici ove godine, korisnici Wolta su naručili čokoladne proizvode u prosjeku svakih 1,1 minuta! Da nam je čokolada prva pomoć za slomljeno srce, savršeno ilustrira jedan specifičan podatak. Dan nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva, Woltovi dostavljači imali su pune ruke posla. Zabilježen je ogroman skok u pojedinačnim narudžbama malih čokoladnih formata (do 150 grama). Izgleda da smo, nakon što su se ugasili ekrani i splasnule navijačke tenzije, utjehu kolektivno potražili u kakau.

Iako podaci pokazuju kako se slatko najviše jede kasno navečer, Hrvati čokoladu konzumiraju u svim dijelovima dana. Čokoladna mlijeka, kakao napitci i žitarice vladaju u vrijeme doručka, dok se u popodnevnim satima okrećemo keksima. U toj potrazi za slatkim ističe se i jedan zanimljiv lifestyle trend - Hrvati sve uspješnije spajaju čisti užitak s brigom o prehrani. Ogroman dio čokoladne košarice odlazi na mliječne deserte i pudinge, među kojima visoko mjesto drže upravo čokoladni proteinski pudinzi i fit proizvodi. Želimo utjehu, ali ako može proći s malo manje grižnje savjesti i pokojim gramom proteina, još bolje!

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Među brendovima savršeno balansiramo između globalnih imena kao što su Kinder, Milka i Nutella, te domaćih i regionalnih favorita koji drže mliječni i konditorski dio košarice, poput Vindije, Kraša (Dorina) i Leda. Oko trećine čokoladnih proizvoda čine i proizvodi s premium predznakom, što pokazuje da se volimo i počastiti.

Iako nam je svima zajedničko da volimo slatko, podaci pokazuju i simpatične regionalne razlike u tome kako se tješimo. Zagreb i Split igraju na provjereno i najviše naginju klasičnim čokoladnim pločicama i bombonima. Zagreb uz to prednjači i u čokoladnim doručcima. Rijeka i Varaždin čokoladu najradije jedu "u tijestu" - tamo uvjerljivo dominiraju čokoladne pekarske slastice, kroasani i fina peciva. Osijek, Zadar i Šibenik su gradovi koji čokoladu radije jedu žlicom. Tamo je kultura kremastih i mliječnih čokoladnih deserata najrazvijenija, pa se u ovim gradovima najviše naručuju čokoladni pudinzi i rashlađene čokoladne čašice.

Foto: PROMO

Na kraju, bilo da se radi o doručku na brzinu, popodnevnom fitness desertu ili liječenju rana nakon napete utakmice, čokolada ostaje naš najdraži emotivni ventil - brz, osoban i uvijek dostupan u svega nekoliko klikova.