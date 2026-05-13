Milka smanjila čokoladu sa 100 na 90 grama. Sud u Njemačkoj tvrdi: 'To je varanje potrošača'

Proizvođač popularne Milka čokolade, američki div Mondelez, prekršio je zakon o tržišnom natjecanju i obmanuo potrošače smanjivši težinu svoje klasične Alpske mliječne čokolade bez značajne promjene ambalaže, presudio je njemački sud. Odluka predstavlja značajnu pobjedu za udruge potrošača u borbi protiv takozvane "skrivene inflacije" (eng. shrinkflation), raširene prakse smanjivanja količine proizvoda uz zadržavanje iste cijene, piše BBC.

Regionalni sud u Bremenu je 13. svibnja 2026. godine presudio u korist Udruge za zaštitu potrošača iz Hamburga (VZHH), koja je pokrenula tužbu. Sud je utvrdio da se nove pločice od 90 grama ne smiju prodavati u gotovo identičnom pakiranju ako je prethodna verzija od 100 grama bila u ponudi u posljednja četiri mjeseca. Predsjedavajući sudac nazvao je ovu praksu "relativnim lažnim pakiranjem". Istaknuo je kako dugogodišnji kupci, navikli na izgled proizvoda, ne bi mogli prepoznati razliku. Presuda još nije pravomoćna jer se Mondelez može žaliti na ovu odluku.

Milimetar tanja, ali znatno skuplja

U središtu spora našla se promjena koju je Mondelez proveo gotovo neprimjetno. Težina čokoladnih pločica smanjena je sa 100 na 90 grama, dok je sama čokolada postala tek za jedan milimetar tanja. Ambalaža je, međutim, ostala praktički ista, čime se zadržao dojam da potrošač kupuje istu količinu proizvoda. Smanjenje gramaže pratilo je i osjetno poskupljenje. Naime, cijena je u nekim trgovinama porasla s 1,49 na 1,99 eura, što je rezultiralo značajnim porastom cijene po gramu.

Mondelez se tijekom postupka branio tvrdnjama da je nova gramaža jasno naznačena na pakiranju te da su potrošači o promjenama obaviješteni putem društvenih mreža i službene web stranice. Kao razlog su naveli drastičan porast cijena sirovina, posebice kakaovca, koji je na svjetskom tržištu dosegao rekordne razine. No, udruge potrošača, a sada i sud, nisu prihvatile te argumente. Armin Valet, stručnjak za prehranu iz VZHH-a, objasnio je da su mnogi potrošači godinama kupovali Milku u poznatom pakiranju i s pravom pretpostavljali da se sadržaj nije promijenio. Istaknuo je da je nova težina otisnuta sitnim slovima i često zaklonjena na policama, što kupce dovodi u zabludu.

I kupci su izrazili svoje nezadovoljstvo. Početkom 2026. godine, upravo je Milka Alpska mliječna čokolada u online anketi istog Centra za zaštitu potrošača velikom većinom glasova proglašena "Obmanjujućim pakiranjem 2025. godine" (Mogelpackung des Jahres). Potrošači su, prema tome, itekako svjesni prakse smanjivanja proizvoda uz zadržavanje ili čak povećanje cijene.

Uz korištenje AI-ja*