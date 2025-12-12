U novom broju Miss7 magazina pripremili smo vam ekskluzivne intervjue, zanimljive priče, pregled zimskih favorita, horoskop za 2026. te veliki vodič kroz darove
Novi broj miss7 je na kioscima!
U novom zimskom, luksuznom izdanju miss7 na naslovnici vas gleda Ivana Zotel Benko, poznatija kao Greta Gardner, moderna pin-up djevojka koja nas je inspirirala da se poigramo nostalgijom, ženstvenošću i idejom malih osobnih rituala.
Na više od 200 stranica donosimo veliki feljton upravo o tom razdoblju, o pin-upu: kako je nastao, zašto se vraća i što danas znači kad se glamur nosi s dozom ironije i samopouzdanja.
U ovom broju magazina čekaju vas i intervju s Meri Goldašić, glamurozni modni editorijal s Lejlom Filipović te velika priča o sestrama Husar povodom 30 godina karijere.
A za zimu - sve što tražimo od jednog broja: modni dodaci i komadi sezone, beauty prijedlozi koji stvarno rade, horoskop za 2026. i praktičan vodič kroz najbolje darove.
Novi miss7 je vaš zimski luksuz u papirnatom formatu - kad želite malo više stila, malo više priče i puno više inspiracije. Osim toga, čeka vas i fantastičan dar - parfem Versace, stvoren za ovo blagdansko razdoblje. Uživajte!
