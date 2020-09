Novi dogovor s perilicom suđa: Trikovi da je iskoristite još više

Ako više nego inače boravite kod kuće, sigurno ste primijetili kako se posuđe gomila i kao da nikad nema kraja koliko ga god prali. Rješenje se krije u dobroj organizaciji

<p>Učestala uporaba perilice posuđa može skratiti njezin životni vijek, pa je stoga mudro koristiti je racionalno i na način koji će joj omogućiti dugovječnost, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/home/cleaning/a32628981/5-strategies-for-getting-the-most-out-of-your-dishwasher/">Goodhousekeeping.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bocu za vodu dezinficirajte u perilici posuđa</p><h2>1. Punite je ispravno</h2><p>Da, postoji pogrešan načina slaganja posuđa u perilicu.<br/> <br/> - Vrlo je jednostavno - ako voda ne dopire do tog posuđa, neće ga oprati. Stoga posuđe slažite tako da nema preklapanja s drugim posuđem ni blokiranja mlaza vode. Prljavi dio uvijek okrenite prema dolje ili prema središtu - savjetuje <strong>Carolyn Forte</strong>, direktorica Good Housekeeping’s Home Appliances & Cleaning Products.</p><p>Ističe kako čaše treba postaviti između pregrada, a ne preko njih jer ćete na taj način spriječiti snažan mlaz vode i mogućnost pucanja stakla. Pojedini proizvođači perilica na vrhu imaju ugrađenu ladicu za jedaći pribor, no ako vaša perilica ima kutiju svakako vilice i žlice postavite okrenute vrhom prema gore, a noževe okrenite vrhom prema dnu.</p><p>Pazite da žlice nisu postavljene blizu kako bi voda mogla doprijeti do svake udubine.</p><p> </p><p>Prije postavljanja u perilicu, obrišite ili sastružite prljavštinu s posuđa, čak i ako pokrećete pranje odmah nakon kuhanja. Pretpranje je potrebno samo ako ne perete posuđe odmah.</p><h2>2. Očistite perilicu</h2><p>- Ljudi misle da je perilica čista iznutra, no zaboravljaju da se ondje događa puno prljavih stvari. Kao i s drugim aparatima, perilica posuđa bolje radi kad je dobro održavate, a to uključuje redovito čišćenje - kaže Forte savjetujući da uklonite ostatke hrane čim ih primijetite, a za čišćenje filtera slijedite upute proizvođača.</p><p>Kako biste ga dobro očistili, koristite četkicu za zube.</p><p>Također, jedanput mjesečno operite perilicu sredstvom namijenjenim za čišćenje perilica.<br/> - Oni rastvaraju prljavštinu, prolaze kroz pumpe i filtere te uklanjaju ostatke hrane, naslage i neugodan miris - kaže ona.</p><h2>3. Birajte odgovarajući program</h2><p>Postoji razlog zašto perilice imaju više programa i svaki od njih ima drugačiju funkciju. Zato je važno koristiti onu koja vam treba i prilagoditi funkcije potrebama pranja.<br/> - Većina perilica danas ima senzore koji određuju koliko će aparat koristiti vode. Preferiram automatski odabir ili senzore za najbolji rezultat pranja - kaže Forte.</p><p><br/> Za prljavije posuđe poput lonaca ili posuda za pečenje za zapečenim ostacima hrane valja koristiti programe za veća zaprljanja koji obično uključuju dva pretpranja i topliju vodu za glavno pranje. Ispiranje se koristi samo ako ne perete posuđe odmah.<br/> <br/> Higijenski programi obično su oni koji u završnom pranju koriste iznimno vruću vodu kako bi uništili bakterije i idealni su za pranje dječjih bočica, daski za rezanje i sličnih posuda.</p><p><br/> - Danas je to dobro imati jer je ovo vrijeme kad smo svi osjetljivi na bacile - ističe Forte.</p><h2>4. Nije samo za posuđe</h2><p>U perilici posuđa može se oprati puno više stvari od tanjura i lonaca.</p><p><br/> - Dječje igračke, spužve, četkice za zube, a čak u odvojenom ciklusu možete prati zdjelice i igračke vaših ljubimaca - kaže ona.<br/> Dodaje kako se čak na pranje mogu staviti i rešetke iz pećnice, ako u specifikacijama nije drugačije naznačeno.</p><h2>5. Ipak nije za sve predmete</h2><p>Postoje stvari koje nikad ne biste trebali staviti u perilicu. To su predmeti od drveta i lijevanog željeza.</p><p><br/> - Iako je većina kristalnih i porculanskih posuda pogodna za pranje u perilici, ne biste trebali u nju stavljati ništa što sadrži glazuru ili dekoracije. Svakako valja provjeriti može li se prati strojno, jer na svakom predmetu mora stajati takva oznaka. Ako nisu pogodni za perilicu, takve je predmete ipak najbolje oprati ručno - savjetovala je Forte. </p><p> </p>