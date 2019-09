8 najčešćih znakova da će se perilica rublja uskoro pokvariti

Prateći znakove koje vam perilica rublja 'šalje', možete uštedjeti vrijeme i novac koje biste potrošili na bespotrebne popravke, a znat ćete i kad se popravci ne isplate jer je naprosto vrijeme za novu. Naravno, provjerite i radite li sami nešto što bi joj moglo skratiti život. Evo koji su znakovi kojima vas perilica upozorava da nešto nije u redu:

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Postala je preglasna

Ako redovito čujete glasne zvukove koji dolaze iz bubnja perilice, to je loš znak, kaže Ron Shimek, predsjednik tvrtke Mr. Appliance koja se bavi popravcima uređaja u kućanstvu.

- Buka upućuje na problem s motorom ili bubnjem. Neka vam netko tko se u to razumije provjeri ta područja, da se vidi je li neki dio neispravan - objašnjava Shimek i napominje da, prije nego što krenete u trgovinu po novu, provjerite vrijedi li vam još garancija.

2. Ispušta previše ili premalo vode

Primjećujete li da je u bubnju ostalo previše vode, čak i nakon što je završen ciklus centrifuge? Je li razina vode previsoka ili perilica curi? To su simptomi većeg problema.

"Za perilice to može značiti da voda negdje ne protječe ispravno, da se bubanj ne puni pravilno, ili na nekom drugom mjestu curi", kaže Shimek. To je sigurno znak da je netko stručan treba pogledati.

Foto: Dreamstime

3. Ne pere dobro

Ako vam odjeća nije čista kao nekada (provjerite kako pere čarape), vaša je perilica možda na izdahu. Trebate li rublje oprati nekoliko puta da bude čisto? Ako je do sada dobro prala iz jednog pranja, nikako ne biste trebali.

"Ako uređaj zahtijeva više od jednog ciklusa za učinkovit rad, možda postoji veći problema koji nećete prepoznati sve dok ciklus pranja nije odradila određeni broj puta ", objašnjava Shimek.

4. Računi za vodu ili struju su veći

Ako su računi za struju odjednom veći nego su nekad bili bez pravog razloga, krivac može biti pokvarena perilica rublja i s tim bi se trebali odmah pozabaviti. "Odlaganje popravka uređaja se može činiti kao način uštede", kaže Shimek. "Ali ako su računi za vodu ili struju previsoki, to je možda pokazatelj da perilica ne radi ispravno." Na pokvarenu perilicu možete potrošiti previše, pa će vam na kraju trošak biti veći nego što bi potrošili na novu." A, kako naglašava Shimek, neke je uređaje jeftinije zamijeniti nego popraviti.

Foto: shutterstock

5. Često je pretrpavate

Iako često ne utječemo na razlog što se neki kućanski aparat pokvario, ako je problem preopterećivanje, vi griješite. Iako je u redu dodati jednu majicu ili ubaciti u pranje još jedan ručnik, redovito stavljanje prevelike količine odjeće da se izbjegne pranje iz više puta nije dobra ideja. "Nemojte preopteretiti stroj", kaže Shimek. "Previše odjeće opterećuje motor, zbog čega će se brže potrošiti."

6. Stavljate previše deterdženta

Koristiti malo više deterdženta za mašinu punu jako prljave odjeće je u redu, no radite li to stalno možete 'istrošiti' perilicu. A osim toga, prema Consumer Reports, previše deterdženta može produžiti ciklus ispiranja. Zašto je loše, osim što će vam vjerojatno povisiti račun za struju? Što više palite perilicu, to joj se brže bliži kraj trajanja. Zato pazite da koristite pravu količinu deterdženta, posebno ako vam perilica ima 'model visoke učinkovitosti', što možete provjeriti po modelu uređaja ako niste sigurni.

Takvi modeli ne vole velike količine deterdženta i peru odlično i s puno manje.

7. Neugodan miris koji ne nestaje

Teško je vjerovati da je odjeća čista kad sama perilica ne miriše dobro. No, miris koji ne odaje svježinu možda ni nema nikakve veze s funkcioniranjem perilice. Naime, u modelima perilica kojima je roba stavlja naprijed, a ne odozgo, teže nastaje plijesan. Da bi spriječili neugodne mirise, obrišite suvišnu vodu nakon što ciklus pranja završi i držite vrata otvorena, ako je moguće. Također, perilica rublja bi se trebala čistiti jednom mjesečno s octom i sodom bikarbonom prazna. Ako radite sve to, ali miris i dalje ne nestaje, vrijeme je za kupnju novog modela.

Foto: Fotolia

8. Perilica je prestara

Kao i svi kućanski aparati, perilice rublja imaju ograničen vijek trajanja. "Kako uređaji stare, češće se kvare ili sve teže rade dok skroz ne prestanu", kaže Shimek. Prema istraživanju potrošača iz 2018. godine, većina vam većih proizvođača kaže kako možete očekivati ​​da će perilica trajati najmanje deset godina. Ako ne radi, a nije se ni približila desetljeću starosti, neka je pogledaju ovlašteni majstori.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: