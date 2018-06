Perilica za suđe ne smrdi uz ocat, limun i sodu bikarbonu

Voda i ostaci sapuna na dnu ili po rubovima perilice, ostaci hrane koji se sakupljaju u filtru, ali i bakterije koje se razviju zbog truljenja hrane i nasele po vlažnim kutovima ili gumi kojom su zabrtvljena vrata mogu biti uzrok neugodnih mirisa.

Zato je svaki put nakon pranja važno obrisati rubove oko vrata i gumu, da uklonite ostatke deterdženta ili hrane te dobro pregledati unutrašnjost i ukloniti ostatke hrane koji se mogu zadržati na dnu. Barem jednom tjedno rubove vrata i gumu obrišite krpom u koju ste dodali malo alkoholnog octa.

Dok skupljate suđe između dva pranja, vrata perilice držite otvorenima kako bi se zračila. Jednom tjedno izvadite filtar i očistite ga od ostataka hrane i masnoće. Najbolje ćete ga očistiti tako da ga istrljate spužvicom na koju ste kapnuli deterdžent za pranje suđa pa ga isperete pod vrućom vodom. Ako treba, prije toga ga kratko namočite u vodi u koju ste dodali malo alkoholnog octa, koji će neutralizirati masnoću. Jednom mjesečno, ili češće po potrebi, pokrenite uobičajeni program pranja na visokoj temperaturi na praznu perilicu. Možete to “odraditi” tako da dodate tabletu za pranje ili da po dnu perilice prolijete pola šalice alkoholnog octa. Krpicom namočenom u mješavinu vode i octa prebrišite zidove perilice i unutrašnjost vrata pa ostavite da odstoji nekoliko minuta, savjetuje Marijana Šimunić Raič, vlasnica servisa za čišćenje Eko dom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Marijana Šimunić Raič, vlasnica servisa Eko dom, zagovara prirodna sredstva

- Po želji, u ocat možete dodati i jednu do dvije kapi eteričnog ulja, primjerice limuna, no to nije nužno jer ocat i vruća para već djeluju dovoljno pročišćavajuće - kaže sugovornica. Dakle, ako dodajete ocat, nije potrebno dodati tabletu za pranje nego uključiti perilicu na program koji podrazumijeva zagrijavanje vode na visoku temperaturu. Tako će se pročistiti i prskalice za vodu, koje ostaci hrane također mogu začepiti.

- No ocat ne biste smjeli dodavati u mašinu ako je dulje vrijeme bila izvan uporabe jer on ‘razbija’ kamenac, što može začepiti odvod - upozorava Šimunić Raič. U tom slučaju za čišćenje perilice bolje je koristiti sodu bikarbonu, jer ona ne utječe na kamenac, a djeluje pročišćujuće. Jednostavno pospite malo sode na dno perilice i istrljajte zidove krpicom koju ste namočili u pastu napravljenu od vode i sode. Alternativa je i čišćenje limunom. Prepolovite ga i jednom polovicom istrljajte stijenke perilice, a drugom košarice, pa iscijedite ostatak soka na dno, no pazite da koštice ili meso limuna ne ostanu u mašini.

Ako primijetite da suđe nakon pranja nije dobro isprano, odnosno ako na njemu ostane hrane, problem je možda u začepljenim prskalicama. Izvadite ih prema uputama proizvođača i isperite pod mlazom vruće vode, po potrebi očistite čačkalicom te vratite u perilicu.

Savjeti eko profesionalke za mirisnu i blistavu perilicu

1. SVAKODNEVNO: Pregledajte dno perilice i pokupite ostatke hrane te pokupite višak vode u rubovima vrata i oko gume na vratima krpom koju ste namočili u vodu s malo alkoholnog octa. Između dva pranja držite vrata perilice otvorena.

2. JEDNOM TJEDNO: (i češće po potrebi): Izvadite filtar perilice i isperite ga spužvicom na koju ste kapnuli deterdžent za suđe te dobro isperite pod mlazom tople vode. Po potrebi, namočite ga u vodi kojoj ste dodali malo alkoholnog octa ili sode bikarbone pa dobro isperite.

3. JEDNOM MJESEČNO: (i češće po potrebi): Ulijte u perilicu pola čaše alkoholnog octa i krpicom koju ste namočili u ocat prebrišite unutrašnjost, ili to napravite sa sodom bikarbonom (no nikad ne miješajte ocat i sodu). Ostavite da odstoji do pola sata pa uključite barem ispiranje ili, bolje, uobičajeno pranje na visokoj temperaturi.

Foto: 123RF

4. PO POTREBI: Pregledavajte košarice u koje se slaže suđe, kao i one za pribor za jelo i uklonite hranu koja na njima zaostane. Po potrebi izvadite ih iz mašine i operite vodom i alkoholom u omjeru pola/pola. Također, povremeno provjerite da nisu začepljene prskalice za vodu i po potrebi ih očistite.

5. PO POTREBI: Ako perilicu neko vrijeme nećete koristiti, ili je selite, prije nego što je zatvorite obavezno “odradite“ jedno pranje na prazno, s dodatkom alkoholnog octa ili sode bikarbone, pa ostavite vrata otvorena da se osuši. Prije prvog pranja uključite program ispiranja.