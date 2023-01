Novi forenzički alati pomažu u borbi protiv seksualnih napada i drugih teških zločina

Globalni uspjeh televizijskih drama poput CSI: Crime Scene Investigation (Ekipa za očevid) mnoge je zavela mišlju da je forenzička analiza svevideća i brza znanost.

Stvarnost je da je mnogo sporija nego što je to prikazano na televiziji, s ograničenim prostorom za uspjeh.

Nije kao na TV-u

TV detektivi koji istražuju silovanja, na primjer, prikazani su kao da dovoljno lako pronalaze inkriminirajuće DNK dokaze. U stvarnom svijetu, međutim, potraga je često ograničena trenutačnim forenzičkim metodama koje mogu otkriti samo 10 % tragova sperme jer površine upijaju dokaze i kriminalci ih često pokušavaju izbrisati.

Sada su dva europska projekta razvila tehnologije za poboljšanje načina pronalaženja mikroskopskog materijala potrebnog za osiguranje osude. Jedan francuske biotehnološke tvrtke AXO Science, novo je formuliran sprej za otkrivanje dokaza na mjestima zločina silovanja.

„Sprej omogućuje istražiteljima da budu stvarno specifični u identificiranju mrlja sperme i tri puta je brži od postojećih metoda za prikupljanje uzoraka”, rekao je Benjamin Corgier, direktor istraživanja i razvoja u AXO Science. „Manje je sumnje oko toga što se prikuplja, ništa se ne propušta i ne gubi se vrijeme na analizu uzoraka koji ne daju rezultate.”

U Europi je 1 od 10 žena starijih od 15 godina doživjela neki oblik seksualnog nasilja, a 1 od 20 žena bila je silovana, prema istraživanju EU-a.

Forenzički sprej za mjesto zločina tvrtke AXO Science, razvijen u sklopu projekta Themis kojega financira EU, a mogao bi povećati broj presuda za silovanje. Prototip, nazvan ‚STK sprej‘, stavljen je u upotrebu diljem Europe te u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Japanu i Kini.

Najstariji kriminalistički laboratorij

Iz Lyona u Francuskoj, doma prvog policijskog kriminalističkog laboratorija na svijetu koji datira iz 1910., AXO Science razvio je novu tehniku otkrivanja tragova sperme, nakon što je gradski forenzički laboratorij prije deset godina zatražio pomoć.

Upotrebom jednostavne otopine koja se miješa na licu mjesta, istražitelji prekrivaju mjesto silovanja netoksičnim STK sprejom. Zatim provjeravaju područje posebnim ultraljubičastim svjetlom koje otkriva sve mrlje sperme kao plavi sjaj.



Tehnika identificira 100 % tjelesne tekućine na većini površina: podovima, zidovima, kvakama, sudoperima, pa čak i travi i lišću, ali ne i tekstilu. Za nekoliko minuta sprej otvara vrata DNK identifikaciji počinitelja.

Uz forenzičke stručnjake diljem svijeta koji testiraju STK sprej, brojni aktualni i stari slučajevi već su na sudu, zahvaljujući dokazima osiguranim korištenjem prototipa.



Francuska Nacionalna žandarmerija potvrdila je prisutnost sjemena u 25 godina starom slučaju upotrebom tehnike na dokazima koji su bili arhivirani. U američkoj saveznoj državi Nevada, policija grada Reno, nedavno je objavila da je uhitila i optužila muškarca za seksualni napad iz 2014. uz pomoć STK spreja.

Manje napora, više dokaza

U sudskim postupcima vrijedi: vidjeti je često vjerovati. Zato je analiza sitnih prijenosa materijala nevidljivog golim okom također ključna za istrage na mjestu zločina.

Sićušni fragmenti fizičkih dokaza kao što su kosa, krv, stanice kože i vlakna odjeće mogu povezati osumnjičenika sa žrtvom i mjestom zločina. No, prije nego se to dogodi, mogu biti potrebni mnogi dugi sati u laboratoriju da se sastavi forenzička slagalica.

„Vrlo je dugotrajno i skupo izvući relevantne tragove, a za tehničare je to daleko od ugodnog na samom početku istrage”, rekao je pukovnik Grégory Briche, načelnik Odjela za forenziku u Nacionalnoj žandarmeriji. „Dosadan je to posao.”

Briche je vodio upravo završeni međunarodni trud da se razvije forenzički alat. Inicijativa je bila poznata kao SHUTTLE, skraćeno od „Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe” (Znanstveni visokopropusni i unificirani alat za analizu tragova forenzičkih laboratorija u Europi).

„Za analizu dokaza s mjesta zločina, kao što je primjerice pokrivač koji je upotrijebljen za nošenje tijela žrtve, trenutačno su potrebni tjedni”, rekao je. „S našim novim kompletom alata, vlakna odjeće i kosa mogu se pregledati istovremeno, za otprilike tjedan dana.”

Prototip projekta SHUTTLE testira se u pet europskih zemalja: Francuskoj, Grčkoj, Litvi, Nizozemskoj i Portugalu, plus u Izraelu. Obećava da će promijeniti način na koji se tragovi prikupljaju dok će tehničare osloboditi tereta mnogih sati provedenih u buljenju kroz mikroskop.

To je zato što automatizirani mikroskop snima visokokvalitetne slike mikrotragova prikupljenih na posebno dizajniranoj vrpci i pohranjuje ih algoritmima i klasificira ih u središnju bazu podataka.

Baza podataka osmišljena je za nacionalnu i međunarodnu razmjenu informacija kako bi pomogla policiji u identificiranju počinitelja i otvaranju novih tragova istrage.

Forenzički tehničari i dalje će nadgledati rad, no bez ljudskog naprezanja u višesatnom radu za mikroskopom koji uzima danak umornim očima i koncentracijom.

„Ideja projekta SHUTTLE je dosljednost i izostanak subjektivnosti uzrokovane umorom”, rekao je Briche. „Tehničari imaju svoja ograničenja, dok je s kompletom alata kvaliteta rada ista bez obzira na doba dana.”

Velika očekivanja

Partneri projekata SHUTTLE i Themis, koji su završili s radom krajem 2022., oduševljeni su potencijalno dramatičnim poboljšanjima u forenzičkoj analizi i rezultirajućim porastom istraga koje će stručnjaci moći voditi.

Kad govorimo o STK spreju, on se još uvijek fino podešava u laboratoriju i uskoro bi mogao biti spreman za masovnu proizvodnju.

„Postigli smo pravi ‚vau efekt‘ za forenzičke stručnjake kada isprobaju novi proizvod”, rekao je Corgier iz AXO Science. „Nisu ni pomišljali da će ovakav rezultat biti moguć.”

Autor ALI JONES

