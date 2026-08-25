Novi hit među traperom: Ovaj domaći brend osvaja New York!

Nova Antique Blue Denim kolekcija ne traži poseban styling ni posebnu priliku. Dovoljni su dobar kroj, savršena nijansa plave i grad koji je uvijek u pokretu.

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Pokretanje videa... 01:02 Top savjeti stručnjakinja za odabir traperica | Video: 24sata/pixsell

New York ima pomalo nemilosrdan odnos prema odjeći. U njemu nema mnogo prostora za komade koji izgledaju dobro samo dok mirujete. Odjeća mora izdržati hodanje, taksi koji upravo odlazi, stepenice podzemne željeznice, promjenu planova i dan koji vrlo lako postane noć. Upravo je zato IZAKOVA ondje snimila svoju novu Pre-Fall kampanju i predstavila Antique Blue Denim.

Foto: Phoenix Johnson

Nova denim linija nastavlja priču koju je brend započeo 2023. godine, ovoga puta kroz novu nijansu plave koja izgleda kao da iza sebe već ima dobru priču. Antique Blue podsjeća na savršeno nošen vintage traper, ali dolazi u suvremenim, jasno oblikovanim IZAKOVA siluetama.

Foto: Phoenix Johnson

Tu su traperice širokih nogavica koje preuzimaju cijeli look, modeli opuštenijeg kroja i denim jakna koja jednako dobro funkcionira kao dio kompleta i kao komad koji se samo prebaci preko bijelog topa. Uz predimenzioniranu košulju kolekcija djeluje nenametljivo dotjerano, uz ženstveni top postaje spremna za večer, a nošena u denim-on-denim kombinaciji izgleda samouvjereno bez kompliciranja.

Jer dobar denim ne bi trebao zahtijevati upute za uporabu.

Foto: Phoenix Johnson

Kampanja prati Izabel Kovačić i Klaru Marie Dogan kroz niz situacija koje više nalikuju isječcima iz stvarnog dana nego unaprijed konstruiranim modnim scenama. Ulice, žuti taksiji, podzemna željeznica i mirniji interijeri postaju kulisa za odjeću koja se ne čuva samo za fotografiranje. Ona se nosi, kombinira i prilagođava osobnom stilu.

Foto: Phoenix Johnson

„Kod denima mi je najvažnije da ga osoba poželi odmah odjenuti, a ne samo gledati na fotografiji. Antique Blue ima tu dubinu i pomalo vintage karakter, dok su krojevi vrlo suvremeni i ženstveni. To su komadi koji mogu nositi cijeli outfit, ali istovremeno postati potpuno osobni, ovisno o tome kako ih netko stilizira“, kaže Izabel Kovačić.

Vizualni jezik kampanje spaja europsku modnu perspektivu brenda s lakoćom američkog street stylea. U kadrovima se osjećaju utjecaji suvremene i anti-fashion kulture, ali bez potrebe da se svakodnevica pretvori u pretjerano ispoliran modni trenutak. Styling postoji, ali ne dominira. Grad je prepoznatljiv, ali nije razglednica. Glavnu riječ ipak ima denim.

Foto: Phoenix Johnson

Antique Blue osmišljen je kao osnova garderobe koja ne djeluje obično. To je nijansa koja se lako kombinira s bijelom, crnom, kožom i neutralnim tonovima, ali je dovoljno upečatljiva da funkcionira sama. Krojevi donose volumen i stav, bez gubitka nosivosti zbog koje traperice uopće postaju omiljeni komad.

Nova IZAKOVA kolekcija tako ne pokušava denim ponovno izmisliti. Radi nešto korisnije: uzima poznate siluete, daje im bolju plavu boju i pušta ih u stvaran život.

Antique Blue Denim nije stvoren za posebnu priliku. Stvoren je da svaku kombinaciju učini malo boljom.