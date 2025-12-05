Zračna luka Zagreb uvela je buketomat dostupan 24/7, pravi spas za sve zaboravljive putnike i one koji u zadnji tren shvate da dolazak bez cvijeća 'ne prolazi'
Novi hit na aerodromu: Zračna luka Zagreb dobila Buketomat!
Ako ste ikad dočekali nekoga na aerodromu i shvatili da ste zaboravili cvijeće, više nema panike. Zračna luka Zagreb postavila je svoj prvi buketomat - 24H Flowers 2GO, i to baš u zoni dolazaka, odmah na Meet & Greet mjestu.
Automat je dostupan non-stop, 24/7, a unutra vas čeka širok izbor svježih i atraktivnih buketa koji izgledaju kao da su upravo stigli iz cvjećarnice. Plaćanje je brzo i moderno - sve ide preko e-pay sustava, pa nema traženja sitniša ni stajanja u redovima.
🌸 Svježe cvijeće u svakom trenutku uz 24H Flowers 2GO! 🌸 Iznenadite svoje najdraže prekrasnim buketom čim stignu! Naš...Objavljuje Zračna luka Zagreb - Zagreb Airport u Četvrtak, 4. prosinca 2025.
Sad više nema izgovora da nekoga ne dočekate kako spada. Jedan buket - i svaki dolazak postaje poseban.
