Novi hit na vjenčanjima: Torta od tri kata, ali od tijesta i riže!

Sefruit kejutan di pagi hari, karena 2 tier saja ternyata ga cukup. Netijen rekwes 3 tier!! Bisa tebak kira2 3 tier ini setara dengan makan berapa bungkus? #TOTAw #TOTCake #PioneerIndomieCakeIndonesia #IndomieCake

A post shared by Pioneer Indomie Cake Indonesia (@tot.aw) on Aug 12, 2019 at 10:20pm PDT