5 lakih koraka: Naučite kako se radi najbolja domaća tjestenina

Danas je teško procijeniti koja je tjestenina zaista domaća, no postoji nekoliko trikova. Primjerice, domaća tjestenina je lijepe žute boje, kaže Davor Škariot, šef kuhinje obiteljskog restorana Domino u Zagrebu.

- Ako je tjestenina blijeda, sigurno nije domaća. Kvalitetna pašta sigurno se neće lijepiti kad se skuha, stoga se u nju nikad ne dodaje ulje. Kuha se isključivo u zavreloj, slanoj vodi i samo se procijedi. Uz to, svježa tjestenina je meka i gotova za svega minutu do dvije - kaže nam kuhar Davor koji u restoranu Domino svakodnevno smišlja nova jela sa sezonskim namirnicama s tržnice, a organiziraju i proslave.

Kako biste bili sigurni da je pašta zaista domaća, možete je spraviti sami po receptu kuhara Škariota u svega desetak minuta, a napravite li je u boji, sigurno ćete oduševiti ukućane.

- Na 100 g brašna ide jedno jaje pa po potrebi količinu samo povećavate. Želite li zanimljivu crnu tjesteninu, u 100 g brašna dodajte žličicu sipina crnila - savjetuje Davor.

Za zelenu tjesteninu, nastavlja, skuhajte blitvu ili špinat, izmiksajte u blenderu i dodajte ih ostalim sastojcima. Crvenu tjesteninu dobit ćete tako da u blenderu pomiješate sastojke za tjesteninu i kuhanu ciklu ili mrkvu. Tijesto možete napraviti i od mješavine heljdina i slanutkova ili pirova brašna. Važno je samo da u heljdino brašno dodate neka od navedenih brašna kako se tjestenina ne bi raspadala, kaže Davor.

Odličan izbor su i tortelini ili ravioli punjeni kravljom skutom, sirom i pršutom, mljevenim mesom ili račićima, a od ostataka tjestenine uvijek možete spraviti lagane salate.

- Ne volim koristiti vrhnje za kuhanje i ono u pravilu ne ide u originalne talijanske recepte za tjesteninu. Bijele tjestenine radim s maslacem i parmezanom - kaže kuhar.

Dodaje da ljudi u tjestenine s gljivama poput šampinjona obično stavljaju vrhnje za kuhanje i prže gljive na ulju.

- Pokušajte ih lagano prepržiti na suhoj tavi. Kad malo omekšaju, dodajte malo maslinova ulja, rastopite maslac, zalijte vodom u kojoj ste kuhali tjesteninu i naribajte parmezan. Vrhnje za kuhanje vam ni ne treba - ističe kuhar te savjetuje da u svaki umak za tjesteninu dodate malo vode u kojoj se ona kuhala jer će ga škrob povezati i učiniti kremastim.

Sa sirevima treba biti oprezan jer se oni trebaju izbjegavati kod pripreme morskih plodova i ribe.

- Sirevi, posebice intenzivni, poput parmezana i Grana Padano sira, ne idu uz ribu i morske plodove jer ‘ubiju’ miris mora. U takvu tjesteninu najbolje će se uklopiti domaći crveni umak od rajčice. Pelati su odlični za to, no znam koristiti i cherry rajčice. Možete ih lagano prepržiti na ulju i staviti u blender, no često ih blendam svježe, a umjesto šećera u umake, posebice s morskim plodovima, dodajem prošek, vermut ili martini. Jelu daju odličnu slatkoću - kaže kuhar Škariot.

5 koraka do domaće tjestenine

1. korak

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pripremite 100 g glatkog brašna (oštro želite li al dente), 1 jaje, prstohvat soli i žličicu ulja. Želite li crnu tjesteninu, dodajte 1/2 žličice crnila sipe.

2. korak

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sve sastojke pomiješajte u glatku smjesu (rukama, jačim mikserom s nastavkom za tijesto ili u blenderu).

3. korak

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ostavite da odstoji pokriveno prianjajućom folijom oko 30 minuta.

4. korak

Razvaljajte na željenu debljinu, valjkom za tijesto ili mašinicom za izradu tijesta.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

5. korak

Narežite na željenu širinu rezanaca ili oblikujte u njoke ili tjesteninu po želji.

Slasni recepti s tjesteninom

Slasna tjestenina s plodovima mora

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

SASTOJCI: 400 g tjestenine, 4 žlice maslinova ulja, 2-3 češnja češnjaka, 1 žlica sjeckanog peršina, 100 g pelata, papar, sol, 100 g liganja, 8 cijelih dagnji, 100 g kozica, 1 dl bijelog vina, 3 cl prošeka, sjeckani peršin za posipanje

PRIPREMA: Na maslinovu ulju popirjajte češnjak (ne smije zagorjeti). Dodajte pelate, posolite i popaprite. Kad pelati omekšaju, dodajte na kolutove narezane lignje. Kad one omekšaju, dodajte cijele dagnje i kozice, podlijte s 1 dl vina i nekoliko kapi prošeka. Kad se dagnje otvore, umak je gotov. Umiješajte rezance i obilno pospite sjeckanim peršinom.

Fettuccine u umaku od vrganja i hrskave slanine

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

SASTOJCI: 400 g pašte (fettuccine), 1 dl bijelog vin, papar, sol, 50 g maslaca, grančica majčine dušice (svježe), 100 gr svježih vrganja, 8 tankih šnita slanine, sira ribanca po želji, sjeckani peršin

PRIPREMA: Na tavi pržite tanko narezanu slaninu dok ne postane hrskava i odložite na toplo mjesto. Na toj masnoći popržite narezane vrganje dok ne omekšaju, podlijte bijelim vinom, s tave sastružite karamelizirani dio, posolite i popaprite, dodajte majčinu dušicu i maslac. Dodajte ocijeđenu tjesteninu i po potrebi podlijte još vodom u kojoj se kuhala do željene gustoće umaka, ukrasite slaninom i ribanim sirom, savjetuje chef Davor Škariot iz restorana Domino.

Rezanci s lososom i avokadom

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

SASTOJCI: 400 g Tjestenine, 1 avokado, 100 g lososa, 1 češanj češnjaka, 1 limun, papar, sol, 1 žlica peršina, 6 žlica maslinova ulja, 4 lista mente, 6-7 badema, malo đumbira

PRIPREMA: Rezance skuhajte u slanoj vodi. U blenderu izmiksajte avokado, peršinov list, limunov sok, maslinovo ulje, češnjak i malo đumbira. Na maslinovu ulju popržite komadiće lososa, dodajte sok od pola limuna, umiješajte umak od avokada, posolite i popaprite po želji, sljubite s rezancima i podlijte još malo vodom u kojoj se kuhalo tijesto do željene gustoće. Ukrasite sjeckanim listićima mente i prženim nasjeckanim bademima.

Široki rezanci sa slaninom i svježim kravljim sirom

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

SASTOJCI: 400 g rezanaca, 1 dl kiselog vrhnja, 150 g svježeg sira, 50 g maslaca, papar, sol, 1 žlica bučina ulja

PRIPREMA: Tjesteninu skuhajte u slanoj vodi, slaninu narežite na trakice i popržite na maslacu (može i domaća mast), dodajte pomiješani sir s kiselim vrhnjem i umiješajte rezance. Servirajte sa žlicom sira i nekoliko kapi bučina ulja.

Njoki u umaku od pršuta i kadulje

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

SASTOJCI: 500 g njoka, 4 žlice maslinova ulja, 2 češnja češnjaka, 6-7 cherry rajčica, 70 g pršuta, papar,sol, 5 listova svježe kadulje, 1 dl bijelog vina, žličica mediteranskih začina (bosiljak, origano, majčina dušica…), 50 g maslaca, 100 g sira ribanca

PRIPREMA: Na maslinovu ulju kratko popržite sjeckani češnjak i polovice cherry rajčica. Kad rajčica omekša, dodajte pršut nerezan na trakice, blago posolite i popaprite, podlijte bijelim vinom, dodajte nasjeckanu kadulju, začine i komadić maslaca ,sljubite s njokima i obilno pospite ribanim sirom.