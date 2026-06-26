Novi modni hit: Saint Laurent muškarcima obuo prozirne cipele. Biste li ih nosili?

Ako ste mislili da su prozirne cipele rezervirane isključivo za žensku modu, čini se da je tome došao kraj. Kreativni direktor modne kuće Saint Laurent Anthony Vaccarello predstavio je na Tjednu mode u Parizu mušku prêt-à-porter kolekciju za proljeće/ljeto 2027., a upravo su prozirne elegantne cipele postale jedan od najupečatljivijih komada revije.

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Trend prozirne obuće već godinama dominira ženskom modom - od visokih potpetica do prozirnih natikača od PVC-a i TPU-a koje rado nose i brojne slavne osobe. Vaccarello je sada odlučio isti koncept prenijeti i u mušku garderobu.

Na pariškoj pisti modeli su nosili elegantne cipele s izduženim špicastim vrhom, izrađene od prozirnog materijala i predstavljene u nekoliko nijansi. Neobična scenografija dodatno je naglasila njihov efekt.

Modni kritičar Miles Socha iz WWD-a napisao je da magla nije bila tek scenografija, već dio priče o 'suzdržanosti kao obliku zavođenja'. Istaknuo je i kako su se prozirne cipele tijekom pariškog toplinskog vala doslovno zamaglile od znoja.

Sam Vaccarello na račun novog modela imao je i spreman odgovor.

- Pitao sam se zašto bismo plastičnim cipelama mučili samo žene, a ne i muškarce? - našalio se dizajner.

No, ljudi na društvenim mrežana nisu bili oduševljeni. Nakon što je Saint Laurent na službenom Instagram profilu objavio fotografije cipela, uslijedili su brojni negativni komentari.

- Sigurno izgledaju otmjeno sa svim tim znojem i kondenzacijom - napisao je jedan korisnik. Drugi je kratko poručio: 'Zovem policiju.'

Među komentarima su se našli i: 'Mislio sam da je ovo meme', 'Nismo li dovoljno propatili?'.

Ipak, dio modne scene u novom modelu vidi potencijal. Kreator sadržaja John Villa rekao je da su cipele 'bolesne i izopačene'. ali upravo zato zanimljive. Smatra da nisu za svakoga, no kao modni komad na pisti potpuno ih podržava.

Točan datum početka prodaje nove Saint Laurent kolekcije još nije objavljen. Budući da je riječ o kolekciji za proljeće/ljeto 2027., očekuje se da će u trgovine stići tijekom iduće godine.