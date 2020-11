Ideja iza friluftsliva ili friluftslivinga je biti na svje\u017eem zraku kako bi se povezali s prirodom, \u010dak i kad vrijeme nije sjajno. I vjerojatno je to dobar koncept da ga svi prihvate upravo sada, jer dani postaju hladniji i kra\u0107i, ali na\u0161e mogu\u0107nosti aktivnosti ostaju iste. Dokazano je da provo\u0111enje nekoliko sati na otvorenom tjedno pobolj\u0161ava razinu stresa i daje poticaj va\u0161em fizi\u010dkom i mentalnom zdravlju (a tko ne treba smanjiti razinu stresa i pobolj\u0161ati zdravlje?).

<p>Kako se pripremiti za nadolazeće hladne i mračne dane? Skandinavski, točnije danski odgovor na to dosad je bio hygge - način života usredotočenim na ugodnost gdje su tople deke, topli čaj i udobne papuče neophodni. Ove godine, s pandemijom korona virusa koja nastavlja utjecati na svakodnevni život, naši domovi mogu biti hygge, ali naša druženja definitivno ne bi trebala biti - odgodite okupljanja za neke bolje prilike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav prema planinarenju</strong></p><p>No, narodi sjeverne Europe imaju odgovor i na ovaj moderni izazov, a svodi se na to da unesete friluftsliv (izgovara se free-loofts-liv). Friluftsliv doslovno znači 'život u slobodnom zraku', a to je koncept koji je dio norveške kulture. Pronaći ćete gotovo milijun postova na Instagramu označenih s <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/friluftsliv/top/">#friluftsliv</a> pun šuma, prekrasnih krajolika i ljudi koji pješače, voze kanu, kampiraju i inače istražuju sjajne prostore na otvorenom.</p><p>Ideja iza friluftsliva ili friluftslivinga je biti na svježem zraku kako bi se povezali s prirodom, čak i kad vrijeme nije sjajno. I vjerojatno je to dobar koncept da ga svi prihvate upravo sada, jer dani postaju hladniji i kraći, ali naše mogućnosti aktivnosti ostaju iste. Dokazano je da provođenje nekoliko sati na otvorenom tjedno poboljšava razinu stresa i daje poticaj vašem fizičkom i mentalnom zdravlju (a tko ne treba smanjiti razinu stresa i poboljšati zdravlje?).</p><p>I ako je odluka između šetnje ili još jednog sata iza zaslona, ​​šetnja na otvorenom - čak i ako vrijeme nije idealno - vjerojatno je bolji izbor za vaše mentalno zdravlje.</p><p>Evo kako to praktično primijeniti i prigrliti Frilutsliv:</p><h2>1. Potražite ljepotu</h2><p>Srce friluftsliva je jedinstvo s prirodom, zato uzmite vremena da zaista uživate u svojoj okolini. Uživajte u jarkim bojama jesenskog lišća, potražite ptice ili druga bića i jednostavno duboko udahnite.</p><h2>2. Učinite svoje vanjsko područje ugodnijim</h2><p>Tko kaže da friluftsliv i hygge ne mogu mirno koegzistirati? Udobne deke, jastuci, grijači za terase i jame za vatru mogu vam pomoći u suzbijanju hladnoće i omogućuju vam još dulje provođenje na otvorenom.</p><h2>3. Sloj više</h2><p>Ključ udobnosti kada prihvaćate život na svježem zraku je odijevanje u slojevima, tako da odjeću možete dodavati ili oduzimati kako se vrijeme mijenja.</p><h2>4. Spakirajte ručak (ili večeru)</h2><p>Jelo na otvorenom možete imati tijekom cijele godine. Ali da biste uživali u friluftslivu tijekom zimskih mjeseci, spakirajte termosicu s vrućom i krepkom hranom koja će vam pomoći da se ugrijete kad ste vani.</p><h2>5. Krenite u lov</h2><p>Ako imate malu djecu, pretvorite vrijeme na otvorenom u igru ​​tako što ćete organizirati lov na stvari. Mogu potražiti predmete različitih boja, različite vrste sjemenki ili lišća ili predmete koji su im potrebni za izgradnju vlastite vilinske kuće. (Bonus: I to možete pretvoriti u pomalo prirodnu lekciju.)</p><h2>6. Organizirajte igru na otvorenom</h2><p>Aktivnosti koje mogu pokrenuti ljude - bilo da se radi o badmintonu i boćanju, borbi snježnim grudama ili štafetnim utrkama - sve one mogu pomoći u pumpanju krvi i borbi protiv hladnoće. Samo se pridržavajte sportova u kojima se socijalno distanciranje može lako održati ako igrate s ljudima izvan vašeg kućanstva.</p><h2>7. Pokušajte nešto novo</h2><p>Sada je vrijeme da istražite neke zabavne nove aktivnosti na otvorenom (ili posjetite staru omiljenu) kako biste svom životu na otvorenom dodali malo više uzbuđenja. Pokušajte krpljanje ili skijaško trčanje, kiparstvo snijega ili pijeska ili slikajte lijepi krajolik, piše <a href="https://www.realsimple.com/work-life/life-strategies/friluftsliv">Real Simple.</a></p>