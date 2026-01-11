Novi peradarnik u Jalkovcu znači tisuće novih jaja za tržište

Kako radnik u montažnoj zgradi u Jalkovcu, nedaleko od Varaždina, pritisne električno dugme, pokrene se dugi transporter koji na jedan otvor izbacuje jaja. Velika, svježa kokošja, dnevno po 1500 njih, a pokraj te zgrade nalazi se još 18 sličnih objekata, iz kojih se također dnevno dobije po nekoliko tisuća jaja, piše Večernjakov novinar M. P. u reportaži na današnji dan 1963. godine. U Jalkovcu je u zadnje dvije godine izraslo cijelo naselje, pravi mali grad s - pernatim stanovnicima. Zasad ih ima 60.000 u 19 peradarnika: 20.000 kokoši nesilica i 40.000 pilića. Dovršeno je još 12 peradarnika, koji će uskoro dobiti prve stanovnike. Naime, jato s 5000 kokoši pasmine Leghorn stiže uskoro iz Amerike. Zanimljiv je životni put stanovnika ovoga pernatoga grada: šest mjeseci žive prema različitim režimima s obzirom na rast, a tad postaju nesilice i nesu jaja do 16 mjeseci. Na kraju svega odlaze u Podravku, gdje ih pretvaraju u - juhe.

