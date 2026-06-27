Novi projekt u Europi: Mladi znanstvenici prate količinu plastike u rijekama

Grupe tinejdžera rade uz mali potok u Španjolskoj. Jedan se naginje nad crnu ceradu prekrivenu mokrim komadićima plastike. Drugi stoji na mostiću i lovi mrežom. Ostali razvrstavaju sitne komadiće plastike, opuške cigareta i razne druge predmete koje su izvukli iz potoka.

Na prvi pogled to izgleda kao školski izlet, no zapravo se radi o europskom eksperimentu. Mogu li učenici pomoći u popunjavanju značajne praznine u podatcima o plastici u rijekama i podržati inicijativu za čišćenje naših voda na razini EU-a?

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Iz Njemačke u 14 zemalja

'Plastic Pirates - Go Europe!' građanska je znanstvena inicijativa pokrenuta 2016. u Njemačkoj kako bi se šira javnost uključila u znanstvena istraživanja. Učenicima u dobi od 10 do 18 godina povjerena je odgovornost za praćenje onečišćenja plastikom u potocima i rijekama.

Ideja je proizašla iz zabrinutosti zbog činjenice da se rijekama i potocima, gdje plastika često započinje svoje putovanje, posvećuje daleko manje pažnje nego morskim obalama.

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Projekt financiran sredstvima EU-a pod nazivom 'PlasticPiratesEU' nadovezao se na izvornu njemačku inicijativu i proširio se po Europi u razdoblju od 2022. do 2025. Danas se kampanja 'Plastic Pirates' nastavlja u nekoliko zemalja, a nacionalni timovi i dalje pružaju podršku školama i terenskom radu.

- Čak 70 % plastike koja dospijeva u oceane dolazi iz rijeka - izjavio je Philip Ackermann, koordinator projekta 'PlasticPiratesEU', koji radi za agenciju DLR Project Management Agency u Njemačkoj. 'Istodobno smo suočeni s velikim manjkom podataka. Nemamo saznanja o tome koliko plastike prolazi tim vodnim tokovima.'

Tijekom te tri godine inicijativa se iz nacionalnih kampanja razvila u koordinirani terenski rad diljem Europe. U njemu su sudjelovale škole i istraživački partneri iz 14 država članica EU-a, pri čemu su svi slijedili jedan zajednički znanstveni protokol.

U razdoblju od 2022. do 2025. više od 25 000 tinejdžera uzelo je uzorke iz 390 rijeka, potoka i plaža u Europi. Opskrbljeni mrežama, rukavicama, bilježnicama i fotoaparatima, pomogli su stvoriti jedan od prvih velikih otvorenih skupova podataka o onečišćenju plastikom u europskim rijekama i vodnim tokovima.

Podatci su besplatno dostupni putem otvorenog istraživačkog repozitorija Zenodo i platforme EU-a EMODnet koja objedinjuje podatke o okolišu i moru iz cijele Europe. Tim je također objavio dokument 'Lessons Learned from Upscaling a Citizen Science Initiative Across Europe', praktični vodič s 12 praktičnih savjeta za nastavnike, istraživače, oblikovatelje politika i skupine za zaštitu okoliša zainteresirane za razvoj sličnih građanskih znanstvenih aktivnosti. Posebnom knjižicom o morskim obalama djelovanje je prošireno na plaže te se mladima pružaju detaljne smjernice o prikupljanju znanstvenih podataka duž obale.

Radom se doprinosi misiji EU-a: obnova naših oceana i voda, kojom se nastoje zaštititi i obnoviti morski i slatkovodni ekosustavi do 2030. Uvođenjem novih, usporedivih podataka u europske baze podataka, platforma 'PlasticPiratesEU' pruža toj misiji još jedan alat za razumijevanje područja u kojima je onečišćenje najizraženije i načina na koji se ono mijenja tijekom vremena.

Od riječnih obala do baze podataka

Tinejdžeri koji sudjeluju u tom radu podijeljeni su u četiri skupine, od kojih svaka ima drugačiji zadatak. Jedna skupina odabire dio rijeke i prati količinu plastike na koju nailazi. Druga prikuplja i kategorizira pronađeni plastični otpad.

Treća skupina prati mikroplastiku s pomoću fine mrežice i šalje ju u laboratorij kako bi se utvrdilo koliko je sitnih plastičnih čestica prikupljeno.

Četvrta skupina odrađuje završni zadatak, odnosno provjeru. Tijekom cijelog postupka nastoje snimiti što veći broj fotografija. Te fotografije potom koriste istraživači za dodatnu provjeru onoga što su učenici prikupili i da bi se vidjelo jesu li donijeli ispravne odluke.

- Jedan od razloga za manjak podataka o plastici u rijekama jest taj što je njihovo prikupljanje iznimno skupo - rekao je Ackermann. 'Koristeći se platformom 'PlasticPiratesEU' podatke možemo prikupljati na troškovno učinkovitiji način.'

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Međutim, jesu li ti podatci vjerodostojni? Mogu li tinejdžeri bez znanstvenog obrazovanja biti precizni kao i profesionalni istraživači? Ackermann misli da mogu.

- Utvrdili smo da su podatci prilično pouzdani - izjavio je. 'Ako se uzme mnogo uzoraka, smanjuje se važnost pojedinačnih pogrešaka. Osim toga, sve rezultate uspoređujemo s fotografijama.'

Dodao je kako su tinejdžeri često vrlo zainteresirani za rad prema protokolima profesionalnih istraživača te da radu pristupaju ozbiljno. Za mnoge je to prva prilika da navuku rukavice, bilježe opažanja na terenu i svjedoče tome kako njihovi nalazi postaju znanstveni dokazi.

- Ponekad se podatci koje su prikupila djeca zapravo pokažu pouzdanijima od podataka koje su prikupili profesionalni istraživači - izjavio je Ackermann.

Rezultati i učinak

Meritxell Abril Cuevas, ekologinja specijalizirana za slatkovodne ekosustave, jedna je od istraživačica koje su vodile učenike. Zaposlena je u centru Beta Tech Centre, specijaliziranom za bioraznolikost, ekologiju i prehrambenu tehnologiju, koji djeluje pri Sveučilištu u Vicu – Središnjem sveučilištu Katalonije u Španjolskoj.

Rad s tinejdžerima, uz potporu Španjolske zaklade za znanost i tehnologiju, omogućio joj je pristup podatcima o onečišćenju rijeka i potoka koje bi inače bilo nemoguće prikupiti u tom opsegu.

- Jako volim raditi s njima - rekla je Abril. 'Naravno, tinejdžeri su u osjetljivoj dobi. Ali kada se oduševe znanošću, to je posebno vrijedno iskustvo.'

Istraživači su počeli utvrđivati regionalne obrasce onečišćenja u cijeloj Europi. Španjolska, zemlja iz koje potječe Abril, ističe se po posebnoj vrsti onečišćenja.

- U Španjolskoj je, primjerice, iznenađujuća količina onečišćenja potjecala od vlažnih maramica, što nije slučaj u drugim zemljama - izjavila je. 'Ta saznanja mogla bi pomoći u poticanju promjene politika u budućnosti.'

No neki oblici onečišćenja stalno se pojavljuju, na svakom koraku. U svim zemljama plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su slamke, posude za hranu ili plastične vrećice, čine većinu otpada. Istraživači su utvrdili da su stanovnici i posjetitelji u blizini plaža ili rijeka bili među glavnim izvorima onečišćenja plastikom.

Inicijativa 'Plastic Pirates' isto tako ima za cilj podučiti djecu o šteti koju uzrokuje onečišćenje plastikom.

- To je jedan od glavnih razloga za ono što radimo - rekao je Ackermann.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

'Ako želimo u budućnosti suzbiti onečišćenje plastikom, moramo podići svijest među mlađim generacijama. Oni su ti koji će se morati izravno uhvatiti u koštac s tim problemom. Ako su učenici već u školi svjesni razmjera tog problema, tada se može prijeći na istraživanje njegovih uzroka.'

Nastavnici su primijetili i neočekivanu nuspojavu. „Rekli su da su njihove učionice urednije nakon sudjelovanja učenika u inicijativi”, uz smijeh je izjavio Ackermann. „Očito je da tinejdžeri počinju bolje brinuti o svojem okruženju kad ih se suoči s razmjerom problema onečišćenja.”

Autor: Tom Cassauwers

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u.

**Projekt naveden u ovom članku financiran je u okviru misije EU-a: obnova naših oceana i voda. Misije EU-a inicijative su financirane sredstvima EU-a kojima se mobiliziraju istraživanja, politike i građani kako bi se do 2030. prevladavali izazovi u stvarnom svijetu.

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