Novi prostor za vino i kulturnu baštinu: InterWine otvorio vrata u Velikoj Gorici

Foto: PROMO

Novouređene prostorije služit će promociji zajedničke destinacije i novog turističkog proizvoda, prezentaciji kulturne baštine te promociji vinske ponude lokalnih vinara i vinogradara

Simbolično, na najpoznatiji vinogradarski blagdan svetog Vinka, u četvrtak 22. siječnja 2026. godine, u središtu stare gradske jezgre, Velika Gorica dobila je InterWine prostorije u okviru Interreg projekta InterWine – Spajanjem kulturne baštine i eno-turizma do stvaranja održive prekogranične destinacije, sufinanciranog sredstvima Europske unije.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1,38 milijuna eura koji provodi Turistička zajednica Zagrebačke županije u suradnji s partnerima (HR - Općina Pušća, Obrtničko učilište - ustanovu za obrazovanje odraslih, Grad Velika Gorica te SLO - Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice, Univerzu v Mariboru, Fakultet za turizam, Brežice i Posavski muzej Brežice), s ciljem razvoja novog turističkog proizvoda koji povezuje kulturnu baštinu i tradiciju vinarstva. Projektom se stvara održiva prekogranična turistička destinacija koja obuhvaća područja Općine Brežice, Općine Pušća i Grada Velike Gorice.

- Izuzetno mi je drago što danas, na blagdan svetog Vinka, otvaramo jedan prekrasan, novouređeni prostor u našem gradu – prostor koji odiše turopoljskom tradicijom te spaja povijest i sadašnjost. Dobili smo reprezentativan prostor za susrete, edukacije i druženja, a naši vinari i vinogradari iz Udruge Grozd prostor za svoje djelovanje. Ovim projektom nastavljamo obnovu i uređenje povijesnog središta Velike Gorice. U neposrednoj blizini izgrađen je Interpretacijski centar Muzeja Turopolja, obnovljen je zvonik Crkve Navještenja Blažene Djevice Marije, a završili smo i obnovu ove zgrade u kojoj se danas nalazimo, a koja je nekada bila rodilište, potom galerija. Uskoro započinju i radovi na obnovi Muzeja Turopolja. Želim ovdje naglasiti i uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije za sve ove projekte, kao i vrlo dobru suradnju s Vladom Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima - izjavio je gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Foto: PROMO

Projekt InterWine, koji Grad Velika Gorica podržava kao strateški važan za lokalni turizam i kulturnu baštinu, sada dobiva konkretnu izvedbu kroz otvorenje prostora u središtu grada.

O važnosti ovog projekta i njegovoj dugoročnoj vrijednosti za cijelu regiju govorila je i Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije:

- Kao vodeći partner projekta InterWine s posebnim zadovoljstvom otvaramo InterWine prostor u Velikoj Gorici, prostor koji na suvremen, elegantan i sadržajan način povezuje vino, kulturnu baštinu i pogled prema budućnosti. InterWine ovdje dobiva svoju punu i opipljivu dimenziju te postaje mjesto susreta ljudi, ideja i iskustava, mjesto na kojem se tradicija ne čuva samo kao naslijeđe, već se živi, interpretira i komunicira na način blizak današnjem posjetitelju. Upravo takav pristup daje stvarnu vrijednost europskim projektima. Posebno me raduje što se ovaj prostor otvara upravo u mom gradu, Velikoj Gorici, gradu snažnog identiteta, otvorenosti i razvojne energije, koji ovim projektom dobiva novu suvremenu točku doživljaja i interpretacije vlastite baštine. Ponosni smo što InterWine ostaje trajno prisutan upravo ovdje kao prostor povezivanja, inspiracije i budućeg razvoja - istaknula je Alilović.

Foto: PROMO

Novouređene prostorije služit će promociji zajedničke destinacije i novog turističkog proizvoda, prezentaciji kulturne baštine te promociji vinske ponude lokalnih vinara i vinogradara. Stoga će upravo korisnik InterWine prostora biti Udruga vinara i vinogradara Grozd, koja čini snažan temelj razvoja vinogradarstva i vinarstva ovoga kraja te stvara potencijal za daljnje širenje znanja, vještina i iskustava.

Foto: PROMO

- Prije svega želim zahvaliti Gradu i gradonačelniku Ačkaru, TZZŽ-u i direktorici Alilović što su nas uključili u ovaj hvalevrijedan projekt. Nadam se da će ovaj moderno uređen i reprezentativan prostor doprinijeti razvoju vinogradarstva i vinarstva našeg prekrasnog Turopolja te podići ga na jednu višu razinu. Udruga ove godine obilježava 25. obljetnicu uspješnog rada i djelovanja, a okuplja oko 70 članova, prvenstveno vikend-vinogradara. Iako nemamo komercijalne proizvođače, posvećeni smo očuvanju tradicije i proizvodnji kvalitetnih vina. Posebno smo ponosni na turopoljski škrlet, autohtonu sortu, koja je srce naših vinograda i vina. Nadamo se da ćemo u budućnosti iznjedriti i nekoliko profesionalnih vinara koji će nastaviti ovu lijepu tradiciju - naglasio je predsjednik Udruge, Vlado Mikulčić.

Foto: PROMO

Inače, prostor je zamišljen i kao mjesto susreta dionika tijekom i nakon završetka projekta, a planirano je i održavanje tematskih druženja, izložbi, edukacija za ciljane skupine i širu javnost te drugih promotivnih aktivnosti.

