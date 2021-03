Znanstvena studija koju je objavio American Journal of Emergency Medicine piše o najmanje dva bolesnika starija od 60 godina, koji su imali infekciju korona virusom i tijekom nje erekciju koja je trajala nekoliko sati. Stručnjaci smatraju da to može biti povezano s Covid-19 te da bi to mogla biti nova posljedica pandemije.

Prvi slučaj dogodio se u Miamiju, kod 69-godišnjeg pacijenta koji je patio od pretilosti i primljen je na jedinicu intenzivnog liječenja. Zdravstveno osoblje stavilo ga je u krevet licem prema dolje, kako bi mu poboljšalo disanje, a kad su ga ponovo okrenuli, primijetili su da mu je penis u stanju erekcije. Puna četiri sata trajalo je nastojanje liječnika da prekinu erekciju kod tog pacijenta, ali nijedan pokušaj nije bio uspješan. Na kraju su višak krvi iz penisa morali ukloniti špricom. Nešto kasnije, ovaj je pacijent preminuo od posljedica korone.

Drugi slučaj je otkriven u Versaillesu (Francuska). Bila je riječ o 62-godišnjaku također zaraženom korona virusom koji je nekoliko sati trpio erekciju zbog ugruška za koji su naknadno utvrdili da se 'uglavio' u sitnim žilicama penisa. O tom smo slučaju već pisali, u srpnju prošle godine, kad su liječnici iz Centra Hospitalier de Versailles u Le Chesnayu prijavili slučaj. Pacijent je liječen sredstvom za razrjeđivanje krvi, kako bi se zaustavilo stvaranje ugrušaka i nakon 14 dana, liječnici su ga uspjeli skinuti i s aparata za održavanje funkcije disanja, pa je njegov oporavak mogao započeti.

I do sada su istraživanja pokazala da se infekcija korona virusom može povezati s krvnim ugrušcima. Na taj fenomen ukazali su znanstvenici još u travnju prošle godine, na temelju prvih izvješća o oboljelima kad se pisalo da Covid-19 može rezultirati u krvnim ugrušcima iz tri razloga. Jedan od njih je hiperviskoznost krvi, što podrazumijeva da ona postaje gušća, pa sve teže neometano teče. Drugi uzrok je hiperkoagulabilnost. Naime, kemikalije proizvedene reakcijom imunološkog sustava mogu olakšati stvaranje ugruška u krvi. I treći mogući uzrok je endotelna disfunkcija. Endotel je sloj stanica koji oblaže unutrašnjost krvnih žila, koje mogu oštetiti kemikalije koje su proizvod imunološke reakcije. Takva oštećenja mogu također dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka.

Dakle, postoji šansa da je Covid-19 doveo do prijapizma kod tih pacijenata, no još uvijek nije uvršten u listu simptoma.

- Do sada imamo saznanja da korona djeluje na male krvne žile, a upravo takve su male žilice u penisu. No, riječ je o samo nekoliko slučajeva, koje se ne može povezati na način da to doista uvrstimo u listu simptoma korona virusa, komentira dr. Igor Grubišić, specijalist urologije iz Poliklinike Grubišić. Dodaje kako je kod oboljelih od COVID-a utvrđen povećani rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, no taj je ugrušak mogao bi završiti bilo gdje, u bilo kojem drugom dijelu tijela, tako da doista ne bi imalo smisla zbog jednog ili dva slučaja prijapizam povezivati s COVID-om, kaže.

Stručnjaci koji su promatrali ova dva slučaja upozoravaju kako bi to mogla biti nova poznata posljedica koronavirusa, na koju sad već godinu dana nakon početka pandemije treba obratiti pažnju. No, ističe se da su te erekcije zapravo posljedica tromboemboličkih komplikacija, dakle - na tragu ovoga što nam i dr. Grubišić govori. U drugoj analizi podataka o više od 3000 pacijenata s koronavirusom, stručnjaci su otkrili trombozu u 29,4 posto ljudi primljenih na odjel intenzivne njege, što znači da problemi s ugrušcima kod pacijenata s COVID-19 općenito nisu rijetki, prenosi španjolska Marca.