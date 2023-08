Novi trend: Parovi koji nemaju djece pokazuju kako žive život

U SAD-u raste udio odraslih osoba koje nisu roditelji i kažu da je malo vjerojatno da će ikada imati djecu, čiji su razlozi različiti, od toga da jednostavno ne žele imati djecu, do brige o klimatskim promjenama i okolišu koji nije pogodan za stvaranje novih generacija. Istraživanje PEW Reserche centra s kraja 2021., jedno od novijih na tu temu, pokazalo je da oko 44 posto partnera u dobi od 18 do 49 godina kaže da uopće nije vjerojatno da će jednog dana imati djecu, što je povećanje za 7 postotnih bodova, odnosno 37 posto, koliko ih je bilo u istraživanju iz 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon više pokušaja potpomognute oplodnje, rodila četvorke

Istodobno, čak 74 posto odraslih osoba mlađih od 50 godina koji su već roditelji iskazuju da je malo vjerojatno da će imati više djece, što se nije promijenilo u odnosu na 2018. godinu. Taj je trend još izraženiji među generacijama u dobi između 40 i 49 godina: Čak 85 posto onih koji nisu postali roditelji uvjereno je i da neće, dok mlađi toj ideji daju nešto više šanse (tek 37 posto partnera bez djece koji su mlađi od 40 uvjereno je da neće imati djece.

Foto: Dreamstime

Oko 17 posto njih kao razlog navodi financije, a 15 posto kaže da nemaju partnera, dok se oko 10 posto njih 'vadi' na stanje u svijetu, te 5 posto na razloge povezane s klimatskim promjenama i okolišem. Kod onih koji imaju djecu stvari su do kraj jasne: 91 posto njih, odnosno 60 posto mlađih uvjereno je da neće proširivati obitelj, a razlozi su donekle slični.

Riječ je o trendovima koji nisu rezervirani samo za SAD, štoviše postoje istraživanja koja ukazuju na to da Europa predvodi po broju parova bez djece, dok su na drugom mjestu neke zemlje Azije. Tako podaci pokazuju da su 2021. godine gotovo polovicu kućanstava u sklopu EU činili partneri koji su postigli kompromis oko toga da neće imati djece (47,4 posto), dok je trećina (32,4 posto), imala samo jedno, a samo petina kućanstava imala dvoje ili više djece.

Novi trend poznat je pod sintagmom DINK (Double income, no kids – dvostruki prihodi, bez djece), što partnerima omogućava relativno ugodan život uz dosta prostora da prožive sve ono što žele – od toga da se mogu posvetiti karijeri, priuštiti određenu dozu luksuza, putovanja i slično – bez opterećenja koje nosi odgoj djece. Neki bi rekli, uz puno komocije.

DINK-ovci su posebno aktivni na TikToku. Na mreži se može pronaći ogroman broj priloga u kojima objašnjavaju zašto su se odlučili na život bez djece, ili samo dijele priloge o načinu svog života. Procjene kažu da njihovi video zapisi na toj mreži imaju preko 33 milijuna pregleda. Među objavama se mogu pronaći video prilozi Kate Anderson (30), koja je na TikToku poznata kao @engelthang, piše Time, a jedan od njenih najpopularnijih priloga je onaj u kojem kaže: „Nemamo djecu koju bismo othranili, pa imamo puno novca koji ćemo potrošiti na razne užitke!“ Kate je iz Minnesote i očito je da ju često prate parovi koji osjećaju pritisak da imaju djecu, kojima je vrlo intrigantno to što ona često govori da živi život iz svojih snova.

Iako je to trend koji se prvenstveno povezuje sa Z generacijom, treba reći da oni nisu smislili termin DINK. Već desetljećima ga koriste boomeri, pa ga se može pronaći u članku časopisa Time iz 1987. godine, u kojem se najavljuje 'invazija DINK-ova'. Tekst ukazuje na visoke troškove odgoja djeteta do 18 godina, što se tad procjenjivalo na oko 100.000 dolara, dok procjene današnjeg troška idu i do 310. 000 dolara (Brookings Institution, SAD).

Foto: Dreamstime

Jadyn Bryden (23), koja se bavi ulaganjima u rizičan kapital, prvi put je čula za taj izraz još kao mlada, kad još nije razmišljala o tome kako će izgledati njen životni izbor kad bude odrasla osoba. Ona i suprug danas su DINK-ovi. Žive zajedno u Bostonu, imaju dva dohotka i još nemaju djecu. Izbor je financijski pametan, kaže ona. No, ne troše na luksuz. Umjesto toga, odlučili su živjeti od jednog dohotka, a drugi u potpunosti uštedjeti i uložiti.

- Dvostruki dohodak bez djece savršena je prilika da iskoristite priliku za štednju ili ulaganje i osigurate budućnost – kaže Jadyn. Ona i suprug, kaže, sami su uštedjeli za svoje vjenčanje, već su dobrano formirali svoje svoje mirovinske i štedne račune i rade na tome da ostvare projekt vezan uz iznajmljivanje nekretnina. Ipak, nisu potpuno sigurni da nikad neće imati djece.

- DINK status nije nužno uvijek dugoročna stvar. Mi koristimo priliku za uspostavljanje snažnog financijskog temelja, tako da se nećemo morati boriti za život u budućnosti, a hoće li biti djece… - kazala je.

Mnogima je njihov primjer svojevrsna vodilja, pokazalo se u komentarima, no veliki je broj i onih koji su zaključili da vjerojatno nikada, pa ni onda kad se financijski dobro stabiliziraju, neće poželjeti djecu.