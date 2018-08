Reproduktivno uznemiravanje: Pitanja o djeci nisu primjerena

Nedavno razvedena Jennifer Aniston izjavila je da ju ne muči toliko razvod od bivšeg muža glumca Justina Therouxa, koliko ljudi koji ju opet iznova ispituju ima li namjeru ikad imati djecu.

S 49 godina, i sa skoro tri desetljeća ispred kamera, Aniston je doživjela sve oblike pitanja o potencijalnoj djeci.

- Imenovala sam to pitanje "reproduktivnim uznemiravanje" i mislim da bi ljudi trebali početi razmišljati i o toj vrsti seksualnog uznemiravanja. Iako nisu direktno seksualna, ovakva pitanja su izrazito intimna i osobna, a žene kojima su upućena se obično u tim trenucima osjećaju bespomoćno, one se nalaze u situaciji u kojoj moraju iznositi svoju intimu u javnost - napisala je autorica teksta doktorica Pam Spurr za Daily Mail.

Istina je da ljudi koji obično postavljaju takva pitanja ne misle ništa loše, ali dugogodišnje iskustvo doktorice je pokazalo da takva pitanja mogu biti uznemiravajuća za ženu kojoj su postavljena. Uz to, mnoge žene imaju osjećaj da ne mogu pokazati koliko ih smetaju takva pitanja ili se obraniti od upornih ispitivanja ne odgovarajući na njih.

- Postoji pritisak na žene da budu majke, a ako se odluče da ne žele djecu, društvo ih tretira kao da su roba s greškom - izjavila je prošli tjedan Aniston.

Naglasila je i činjenicu da nitko ne zna što se događa između dvoje ljudi kad se zatvore vrata spavaće sobe, a kod nje ni to što je sve ona osobno prošla medicinski i emotivno.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

To ispitivanje nečije intime je jako toksično.

U većini slučajeva će se žene osjećati obvezno odgovoriti na takva pitanja, izmišljajući neko jednostavno objašnjenje kojim će prekinuti niz tog ispitivanja.

- Naravno, i muškarci mogu biti povrijeđeni takvim pitanjima, iako, prema mojem iskustvu, u ovom slučaju žene su te koje nose najveći teret - napisala je Spurr.

Iako se i muškarce, više u šali, zna pitati imaju li namjeru započeti obiteljski život, razgovor često zna skrenuti u ružnom smjeru napada na njihovu muževnost kad se počnu postavljati pitanja poput: "Kad ćeš joj više napraviti dijete?"

Foto: Dreamstime

- Nadam se da će iskrenost Jennifer Aniston u budućnosti otvoriti put i drugim ženama da javno progovore, ili da ne kažu ništa ako ne žele, o toj temi. Vjerujem da je ovaj problem logičan sljedeći korak kampanje #MeToo protiv seksualnog uznemiravanja. A možda je došlo vrijeme i za kampanju #NTTS ili Ne tiče te se (#NOYB, for None Of Your Business!) - dodala je Spurr.

Spurr je ispričala priču o svojoj klijentici Hannahi, koja ima 35 godina i dvije godine je u braku, koja se jedan dan odlučila otvoriti i priznati da ju nerviraju ljudi koji joj postavljaju osobna pitanja o njezinim namjerama vezanima za stvaranje obitelji. Rekla je da ju uz njezine roditelje i roditelje njenog muža, o djeci ispituju i daljnji rođaci, prijatelji, pa čak i nadređeni na poslu.

Istina je da Hannah i njezin muž već neko vrijeme pokušavaju dobiti dijete, a da to nije nešto o čemu je s ikim od njih htjela razgovarati te da se za vrijeme tih prijateljskih ispitivanja osjećala kao da ju potiho osuđuju jer nema djece.

Bila je užasnuta situacijom i u tom trenu bi se najradije sakrila negdje u kut i nestala. Hannah nikome nije htjela reći da su se ona i muž odlučili na umjetnu oplodnju, ali nije željela ni lagati o nečemu toliko važnom u njezinom životu. Priznala je Spurr da se osjeća kao da su njezina intima, reprodukcija i odluke vezane za obitelj postale tema javne rasprave i da se svatko osjeća pozvan dati svoje mišljenje.

Foto: Adam Rose/Netflix

- Postali smo društvo u kojem su nečije najintimnije misli i osjećaji postali tema javne debate, i stalno nam se govori da je otvaranje i pričanje o našim osjećajima dobro jer donosi emotivni odušak. Ali, isto tako, to je omogućilo i nepozvano zadiranje u intimu pojedinca. Ne mogu vjerovati da se u današnje doba žene moraju boriti protiv takvih osuđujućih pitanja - nastavila je Spurr.

Jedan od primjera takvog zadiranja u nečiju intimu je i komentar batlera Vojvotkinje od Sussexa, Meghan Markle.

- Meghan nije ostalo još puno vremena, bolje da se baci na posao - izjavio je u televizijskom intervjuu butler Paul Burrell.

Spurr spominje i svoju klijenticu Sarahu (38) za koju kaže da svaki put kad ju netko pita za djecu da bi se najradije rasplakala. Dosad je imala tri spontana pobačaja i još uvijek ne znaju zašto se to dogodilo. Svaki put kad bi ju netko pitao za djecu osjećala se kao da joj trljaju sol na ranu.

Foto: Dreamstime

- Mi, kao društvo, trebamo shvatiti da ispitivanje o širenju obitelji nije prihvatljiva tema razgovora, osim u slučaju da žena započne temu o samoj sebi i svojim problemima - napominje Spurr.

Istina je da je tanka crta između interesa i zadiranja u nečiju intimu. A ispitivanje žene kad će imati djecu je neprimjereno i daje dojam da društvo ženu bez djece smatra oštećenom robom.

Ovakva ispitivanja na radnom mjestu ženama stvaraju još veći pritisak i nelagodu. Pretpostavke o željama žena za osnivanje obitelji mogu biti toksične. Prvenstveno, nitko od nadređenih nema pravo postaviti to pitanje, a drugo, često se ženama koje su 30 godina bez djece usporava napredovanje u strahu da ne bi ostale trudne.

- Moja iskrena želja je da će se ljudi opametiti i shvatiti da su pitanja o djeci neprimjerena i oblik seksualnog uznemiravanja, te sljedeći put kad sretnu "ženu koja je u godinama u kojima bi mogla postati majka", pregrizu jezik i okrenu razgovor na drugu temu - zaključuje Spurr.