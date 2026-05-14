Novi turistički hit: Jeste li ikada ronili između tektonskih ploča?

Jedinstvena iskustva sve su češći glavni razlog putovanja jer putnici danas traže nezaboravne avanture i alternative prenapučenim turističkim atrakcijama.

Ako tražite inspiraciju za sljedeće putovanje, Tripadvisor je upravo objavio dobitnike godišnjih nagrada 2026 Travelers' Choice® Awards: Best of the Best Things To Do.

Nagrade ističu najbolje ocijenjena iskustva diljem svijeta na temelju milijuna recenzija i ocjena globalne Tripadvisor zajednice.

Ove godine predstavljena je i nova kategorija - Once in a Lifetime Experiences - koja okuplja jedinstvena iskustva vrijedna putovanja, a prvo mjesto osvojilo je jedno europsko iskustvo.

Najbolja iskustva u Europi prema izboru putnika

Tripadvisor svake godine objavljuje ljestvicu tura i aktivnosti koje su najviše oduševile korisnike platforme.

Ovogodišnje prvo mjesto u kategoriji najboljeg iskustva na svijetu osvojila je pješačka tura u Portu koja stoji već od tri eura po osobi. Riječ je o turi Unvanquished Tour u središtu Porta, koja je prvo mjesto osvojila već i 2024. godine.

S više od 25.000 recenzija s maksimalnom ocjenom, putnici posebno hvale bogat prikaz povijesti Porta, arhitekture te preporuke za lokalnu hranu i piće.

Sudionici tijekom ture obilaze znamenitosti poput Avenide dos Aliados, najveće gradske avenije, crkve Igreja do Carmo koja se nalazi uz najužu kuću u gradu, kao i Sveučilišta u Portu, gdje saznaju zanimljive urbane legende, priče o stoljetnim kafićima i neobičnim ritualima.

Drugo mjesto pripalo je turi Barcelona in 1 Day: Sagrada Familia, Park Güell, Old Town & Pickup. Ova tura omogućuje posjetiteljima da u samo jednom danu vide najvažnije znamenitosti Barcelone, uz organizirani prijevoz od hotela i natrag.

Tijekom obilaska posjetitelji prolaze avenijom Passeig de Gràcia, vide slavnu La Ramblu, uživaju u pogledu s Montjuïca i istražuju staru gradsku jezgru pješice. Nakon toga slijedi posjet dvama najpoznatijim djelima arhitekta Antonija Gaudíja - Parku Güell i bazilici Sagrada Família.

Treće mjesto zauzela je all-inclusive 90-minutna plovidba amsterdamskim kanalima u organizaciji Captain Jacka. Tijekom ove obiteljske vožnje brodom posjetitelji uživaju u piću i grickalicama dok upoznaju ostale putnike.

Ljeti se grad razgledava iz otvorenog broda, dok se od listopada do ožujka koristi grijani zatvoreni brod. Ruta prolazi UNESCO-om zaštićenim kanalima Amsterdama, uz poglede na znamenitosti poput Rijksmuseuma i poznatog Mršavog mosta.

Na četvrom mjestu našla se Beatles Magical Mystery Tour u Liverpoolu. Obožavatelji slavnog benda ulaze u šareno uređeni autobus i obilaze kultna mjesta povezana s Beatlesima, uključujući Penny Lane, Strawberry Field, dom Paula McCartneyja iz djetinjstva te legendarni Cavern Club u kojem su Beatlesi nastupili čak 292 puta.

Europska iskustva koja se dožive jednom u životu

Nova kategorija Once in a Lifetime Experiences ističe iznimna iskustva koja bi se trebala naći na listi želja svakog putnika.

Prvo mjesto osvojilo je ronjenje s maskom između tektonskih ploča u Reykjaviku. Posjetitelji ondje istražuju podvodni rasjed ispunjen ledenjačkom vodom nastao razdvajanjem euroazijske i sjevernoameričke tektonske ploče.

Za sudjelovanje nije potrebno prethodno iskustvo. Organizatori osiguravaju vodiča, suho odijelo, opremu za ronjenje te ulaznice za lokalitet Silfra, a nakon aktivnosti sudionike čekaju topla čokolada i keksi.

Drugo mjesto pripalo je turi kanuima preko akvadukta Pontcysyllte u gradu Llangollenu u Walesu. Ova poludnevna avantura vodi sudionike preko 38 metara visokog akvadukta, a tijekom ture organiziraju se igre i izazovi za poboljšanje veslačkih vještina.

Treće europsko iskustvo, koje je zauzelo 13. mjesto na svjetskoj ljestvici, nosi naziv Roman Gladiator School: Learn How to Become a Gladiator. Riječ je o interaktivnoj radionici u Rimu na kojoj sudionici uče borbene tehnike koristeći autentično oružje, a mogu odjenuti i gladijatorsku tuniku i pojas uz dodatnu nadoplatu. Iskustvo je prilagođeno i djeci starijoj od šest godina, piše Msn.