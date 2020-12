Novi Zeland proglasio izvanrednu klimatsku situaciju: Žele postići ugljičnu neutralnost

<p>Vlada novozelandske premijerke <strong>Jacinde Ardern</strong> u srijedu je proglasila izvanrednu klimatsku situaciju. Deklaracija se temelji na istraživanjima Međuvladinog panela o klimatskim promjenama o potrebi drastičnog smanjenja globalnih emisija kako bi se izbjeglo zatopljenje od 1.5 stupnjeva Celzijusa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najusamljenije stablo na svijetu</p><p>Novi Zeland se pridružio još 32 zemlje, uključujući Kanadu, Francusku i Veliku Britaniju, koje su proglasile izvanredno stanje zbog klimatskih promjena. </p><p>- Ovo je znanstvena deklaracija. Ova deklaracija potvrda je za sljedeću generaciju. Potvrda tereta koji će nositi ako odmah nešto ne poduzmemo - rekla je Ardern parlamentu. Taj simbolički korak učinjen je u vrijeme kada je vlada objavila da će javni sektor morati postići ugljičnu neutralnost do 2025. godine.</p><p>Agencije će morati mjeriti i javno objavljivati svoje emisije i kompenzirati sve ono što ne mogu srezati, najavila je Ardern u priopćenju.</p><p>- Zahtjev da javni sektor unutar pet godina postigne ugljičnu neutralnost pokazuje predanost i spremnost Vlade da hitno djeluje u borbi protiv klimatskih promjena - rekla je premijerka.</p><p>- To je 'važan korak naprijed' u novozelandskom planu ugljične neutralnosti do 2050. godine - rekla je Ardern. Laburisti, Zeleni i Maorska stranka glasovale su za deklaraciju, što je bilo više nego dovoljno za većinu, dok su ACT i Nacionalna stranka bile protiv.</p>