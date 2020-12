Recept za medenjake koji su odmah mekani, ne treba čekati

Ovi medenjaci su odlični takvi kakvi jesu, ali možete ih i prekriti čokoladom. U tom slučaju neka čokolada bude crna, sa što većim udjelom kakaa

<h2>Sastojci:</h2><h2>Postupak:</h2><p>Izmiksate metlicama maslac (koji ranije ostavite da omekša na sobnoj temperaturi), jaja i rum. Posebno pomiješajte suhe sastojke - brašno, koricu limuna, cimet, muškatni oraščić i šećer.</p><p>Zagrijte lagano med pa kada je topao, u njega stavite soda bikarbonu i promiješajte - trebala bi nastati pjena. To ulijte u mješavinu ranije pripremljenog maslaca, jaja i ruma pa dobro promiješajte. Potom u to dodajte mješavinu suhih sastojaka pa dobro promiješajte da se poveže i stavite tijesto u hladnjak na sat vremena.</p><p>Nakon toga radite kuglice promjera oko tri centimetara pa ih slažite na protvan, na masni papir. Neka među kuglicama bude veći razmak (oko 8 do 10 cm) jer će se dosta raširiti.</p><p>Pecite ih na sredini pećnice, na 170 stupnjeva - 10 minuta.</p><p>Dodatni savjeti:</p>