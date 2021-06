Louise Fischer reportažu je radila za radio postaju, a nakon što je objavljena i tijekom nje se čuju i njezini uzdasi, dobila je i podršku svojih roditelja.

Kaže da njezina mama misli da je to baš smiješno dok je tata rekao da je to 'cool'.

Reportažu je radila u svingerskom klubu Swingland u Ishøju, nedaleko Kopenhagena, ranije ove godine, a u međuvremenu je priznala kako joj seks u klubu nije bio najbolji koji je ikada imala.

U isječku intervjua koji je pušten u jutarnjoj emisiji Radija 4, može se čuti kako Louise stenje dok se seksa s muškarcem kojeg u tom trenutku intervjuira.

Isječak je nakon emisije objavljen i na Twitteru.

- Većina reakcija je bila pozitivna, mnogi misle da je to hrabro i cool. Drugi pak misle da sam prešla granicu u novinarstvu. Nemam dečka i zbog toga je sve ovo bilo definitivno lakše. Moja mama misli da je smiješno, a tata je isto rekao da je cool - progovorila je o reakcijama koje je dobila.

Iako je u klubu provela nekoliko sati, reportaža je na kraju bila dugačka tek nekoliko minuta. Prvo je s društvom sjela u bar gdje su pili vino, a onda su se svi preselili na veliki krevet.

Rekla je i kako bi odbila muškarca koji joj je prišao da joj se nije svidio i da nije bio pristojan.

- Shvatila sam da su ljudi u svingerskim klubovima puno ljubazniji jedni prema drugima nego što je to slučaj u normalnim barovima i klubovima. Među svingerima ne morate ništa objašnjavati ili se ispričavati, jednostavno 'ne' je dovoljno ako s nekime ne želite biti - rekla je.

Priznala je i kako bi možda ponovila cijelo iskustvo, ali rekla je i kako tamo nije doživjela najbolji seks u životu.

- Uživala sam, ali nije to bio najbolji seks ikad. Ipak, muškarci u klubu su jako ljubazni i uviđavni. Osjećala sam se kao božica. Učine da se osjećate uistinu posebno - dodala je.

Iako ju je urednik pohvalio za to što 'eksperimentira s novinarstvom', mnogi ipak misle da je pretjerala. Voljna je opet napraviti sličnu reportažu, ovaj put s videom, ali samo ako ona ne bude na snimci, jer kaže da bi to prekoračilo njezine osobne granice.

Opisala je i kako su je pozvali na veliki krevet u sredini sobe i onda su je počeli dirati po tijelu. Rekla je kako se nije planirala seksati tijekom intervjua.

- Za mene, to se dogodilo prirodno. Moj je posao da ljudima pružim uvid u nešto čemu nemaju svi pristup. Kada sam se priključila akciji to je opustilo i druge goste u klubu, koji su do tada bili nervozni zbog mikrofona i nisu htjeli biti dio reportaže - kazala je Louise.

Tijekom objavljenog isječka koji traje dvije minute, može se čuti kako Louise postavlja pitanja ljudima u klubu, dok se u pozadini čuju zvukovi seksa. Nešto kasnije u isječku, može ju se čuti kako muškarca s kojim se seksa pita o njegovim iskustvima u klubu, a onda počne glasno stenjati.

Louise je i naglasila kako ju nitko iz njezine radio postaje nije nagovarao ili prisilio da se seksa u klubu. Priča je prvo odobrena kao posjet svingerskom klubu, a krajnji proizvod odobrio je dežurni urednik.

Nakon što je isječak objavljen na Twitteru, uz komentar da je Radio 4 bio prisutan na otvaranju svingerskog kluba i da je postalo vruće za reporterku i za goste, mnogi su izrazili svoje neodobravanje.

'Ovo je bilo potpuno nepotrebno', 'Da je ovo muškarac napravio, odmah bi se cijela zemlja podigla protiv njega' i 'Ovo je samo isprika za seks', samo su neki od komentara, piše Daily Mail.

