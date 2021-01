Zar nitko ne zna odnijeti smeće osim mene..., pita on noseći dvije vrećice od 60 litara koje pucaju i iz njih vire papirići, plastika od buđole, kartoni od jaja i nastavlja: “Pa da, teško je odnijeti, ali me znaš j**ati da odvajam... Bem ti tvoje smeće...”.

Ovako nekako izgleda uobičajeni odvoz smeća iz mog stana. Da odvoz, jer iznošenje smeća uvijek neka strana komentira kao da je to veliki logistički zadatak.

A naša peteročlana obitelj zaista proizvodi puno otpada. No davno sam naučila da je smeće ono što bacimo u crnu kantu pa to završi tamo daleko na nekom brdu, deponiju, i tamo zauvijek kuha dok se ne razgradi u nekoj dalekoj budućnosti, kad će se roditi i moji pra-pra-pra-pra i još nekoliko puta pra... unuci. I kao mnogi od nas, davno sam naučila da sve prestaje biti smeće kad to razvrstamo na papir, plastiku, metal... Onda to postaje sirovina za neku novu proizvodnju. I još ovo - naučila sam da je priroda kao spužva koja će se jednom iscijediti i nećemo je moći više crpiti. E to sam odlučila naučiti i svoju djecu, i da im razvrstavanje otpada nije nešto teško nego kao higijena zubi, što se radi skoro nesvjesno. A koliko moja peteročlana obitelj razdvoji sirovine (namjerno ne koristim riječ otpad) u samo tjedan dana, odlučila sam provjeriti eksperimentom. Evo mog rezultata:

U tjedan dana proizveli smo šest punih vreća od 60 litara otpada. Ako se igramo matematike - to je 312 vreća na godinu ili 3120 vreća u 10 godina. Ajoj! Eto brda!

A onda sam sve izvagala i iznenadila se. Najviše sam imala plastike - dvije vreće od 60 litara, ali imale su manje od kilograma!

Toliko sam imala i papira, stakla je bilo 3,5 kilograma, komunalnog otpada (ono što se stvarno odvozi na Jakuševac) bilo je 4 kilograma, a biootpad je bio najteži - 4,4 kilograma. Bio je tu i par cipela, stari drveni sat te kantica u kojoj je bila boja koje sam spremila za reciklažno dvorište, sve teško malo više od kilograma. Shvatila sam - plastika je apsolutna kraljica otpada po volumenu, a biootpad po težini. Sad sve stavim na hrpu, ja i moji stvorili smo oko 15 kg otpada u tjedan dana ili 780 kg na godinu.

Isti zadatak - tjedan dana skupljanja, sortiranja i vaganja otpada imala je i moja kolegica Tina iz Velike Gorice koja vodi svoj osobni rat s plastikom. Evo što je ona primijetila:

- A što ću s ovom vrećom kad se napuni? Na balkon? Morat ću to nekako zatvoriti... Sigurno će smrdjeti, uvijek smrdi, bila je to velika dilema u mojoj glavi kada sam se odlučila testirati koliko dečko i ja na tjedan stvaramo otpada. Bila sam uvjerena da u sedam dana napunimo barem vreću i pol mješovitog otpada. Ali nakon tjedan dana iz kante i dalje nije ništa ispadalo, ona jednostavno nije bila puna!

Prije nekoliko mjeseci počeo me jako živcirati plastični otpad koji se, kako ja to vidim, množi u kuhinji. Bitke stalno vodimo, mi vs. plastika. A ona je svugdje! Više nisam sigurna mogu li napraviti jedan pošteni obrok bez da me “napada” sa svih strana. Pakiranje rajčica je u plastici, paprika je u plastici, brokula, mrkva... evo cijeli frižider je prepun plastike! I tako svaki u svakom kutku stana...

A prve “male korake” u odvanju počeli smo s povratnom ambalažom prije nekoliko godina. Moglo se nakupiti i 10-20 kuna kad bi je vratili u dućan. Nije bilo uopće loše! Krenuli smo i s papirom, kartonom, a vrhunac je bio odvajanje biootpada. Nakon nekoliko godina mislim da sam “frik” za odvajanje.

Zašto? Pa... imam dva spremnika za plastiku, po jedan za papir i karton, vreće za povratnu ambalažu, spremnik za staklo, vrećice za “opasan” otpad (baterije, deziće i ostale spremnike pod tlakom LED žarulje, hrpice kutije za jaja koje prosljeđujemo prijateljima koji imaju svoje kokice... Netko bi pomislio da cijeli dan razvrstavamo otpad u stanu, ali nam je to sve prešlo u naviku. No shvaćam da i dalje puno hrane bacam, pokvari se. Srećom, nije to svaki dan (ne kuham baš tako loše). A evo što smo ja i dečko proizveli u tjednu:

Plastike smo imali 260 grama, papira i kartona 320 grama, tri kilograma mješovitog otpada, a povratne ambalaže 600 grama. Malo više od četiri kilograma otpada na tjedan ili 208 kg na godinu.

O našem eksperimentu razgovarale smo sa stručnjakinjom za otpad, prof. dr. sc. Aleksandrom Anić-Vučinić sa Geotehničkog fakulteta u Varaždinu na kojem obrazuju prve stručnjake za zaštitu okoliša. Pogledavši naše rezultate, iznenadila nas je. Super je što skupljamo papir, plastiku, staklo, ali...:

- Biootpad je važan i on je izravno odgovoran za klimatske promjene! U nerazvijenim zemljama on se istresa na odlagališta, prekrije zemljom kako se ne bi stvarali neugodni mirisi i privlačile životinje. Tada se iz njega u uvjetima bez zraka stvara metan, staklenički plin. A molelula metana ima “snagu” 24-26 molekula CO2! Dakle, ako ga odvajano prikupljamo, možemo se ponositi jer tako smanjujemo svoj utjecaj na klimatske promjene - otkrila nam je ova stručnjakinja.

Za naš test kaže da krije zamku: “U svoj tekst niste ukalkulirale da svake godine odbacite pokoju majicu, a ako vam ‘ode’ perilica rublja, to je 30 kilograma samo električnog otpada."

Kila biootpada stane u loptu, a plastike u veliku vreću

Plastika je fantastičan materijal bez kojeg ne bismo mogli biti tehnološki tu gdje jesmo – ima je u našim kućanskim aparatima, laptopima, mobitelima... Nije problem materijal, problem smo mi i ako plastiku odbacimo u more, u šume... Ali za to nije kriv materijal, nego čovjek! Zato je važno da znamo put plastike i jednom kad je u žutoj vreći, njen put se zna – kaže naša sugovornica prof. Anić-Vučinić govoreći o problemu otpada iz kućanstva. A plastika je toliko lagana da kamioni koji ju odvoze zapravo voze zrak.

- Sjećate se fotografija na kojima čovjek na leđima nosi ogromnu kocku nakupljene plastične ambalaže? Zamislite, u jednoj toni plastičnih boca ima oko 26 tisuća boca! – kaže. Kad se usporedi, biootpad oblikovan u veličinu rukometne lopte ima kilogram, a u vreći plastike prenosime zapravo zrak! A evo kako su Izraelci od biootpada i plastike napravili biznis:

- Shvatili su da ne mogu raditi kvalitetan kompost, pa biootpad koriste za proizvodnju plina. Njega, opet, za proizvodnju struje i toplinske energije. Time napajaju cementaru u kojoj kao gorivo koriste svu plastiku osim PET-a. Radi se o postrojenju koje prima i 1200 tona otpada na dan i otvorio ga je ministar gospodarstva, a ne zaštite okoliša, koji je tada rekao: ‘Mi gradimo Tel Aviv i želimo da gradnja bude što jeftinija. A, za to je ključna sirovina i to je cement. Da bi on bio jeftiniji, moramo imati jeftinije gorivo – prepričava profesorica koja je bila na otvorenju tog postrojenja. Ukazuje kako se na otpodu može temeljiti ozbiljan gospodarski rast i od otpada pametni rade posao i zrađuju na njemu.