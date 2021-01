Objasnila je kako je njezin sin tinejdžer još u listopadu pitao nju i svog oca može li ići na savjetovanje. Dodala je da im nije htio otkriti zašto.

- Razgovarali smo s njim. Objasnili smo mu da ako bude htio o nečemu pričati, da smo mi uvijek tu za njega - napisala je ova mama.

Dječak je redovito išao na savjetovanja, a njegova mama je nedavno u njegovoj sobi pronašla pismo koje joj je 'slomilo srce'.

- Kada sam čistila njegovu sobu, u komodi pokraj njegovog kreveta pronašala sam poruku s naslovom 'Kako vidim sebe'. Obično ne gledam po stvarima svoje djece, ali njegove ladice su bile pune smeća jer jer on prelijen za baciti ga u kantu. Razumijem da nisam trebala to pročitati, ali nisam si mogla pomoći. Bilo mi je jako teško to pročitati. Imao je redove različitih negativnih stavova o sebi. Pisao je da se osjeća 'nevoljeno' i 'bezvrijedno' - ispričala je.

Rekla je kako ne zna što treba napraviti i kako je to pismo natjeralo da se zapita je li kao mama učinila dovoljno da se njen sin osjeća voljen i cijenjeno. Dodala je i da misli da je to pismo bilo namijenjeno za njegova savjetovanja.

- Rekla sam mužu što sam pronašla i on misli da je najbolje da se samo pravimo da ne znamo jer ono što se događa između njega i njegovog savjetnika je privatno i ne bismo se trebali miješati ako nas to ne traže. Ali, ja mislim da bi dobra ideja bila da razgovaramo s njim o tome te da mu pomognemo da vidi da to što je napisao nije istina - smatra ova mama koja je tražila savjet od ostalih na Redditu.

Tamo su joj savjetovali da sinu ništa ne govore nego da se pobrinu da on shvati koliko je voljen.