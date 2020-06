Smislio rješenje za odbljesak sunca u ekranu laptopa

Menadžer iz prodaje koji voli raditi u svome vrtu dosjetio se rješenju za neugodan odbljesak sunca u ekranu laptopa. Podijelio je ideju preko LinkedIna i dobio brojne pozitivne komentare

<p>Ako imate mogućnost raditi za stolom u vrtu, na klupi u parku, ili se spremate na bazen, a postoji mogućnost da budete morali sjesti za računalo, vjerojatno to za vrijeme sunčanog vremena nastojite izbjeći, jer nema gore smetnje za koncentraciju na posao od odsjaja sunca koje tuče ravno u ekran. Srećom, i tome je došao kraj. </p><p>Naime, Tom Wood, menadžer u prodaji, na LinkedInu je podijelio trik kojim je on riješio taj problem: Laptop je smjestio u kartonsku kutiju, osiguravši da sunce više ne može doprijeti do ekrana. </p><p>Rješenje zaista djeluje jednostavno. Pronađite kartonsku kutiju iste veličine kao i prijenosno računalo, okrenite je na 'bok' i uvucite svoje prijenosno računalo unutra.Gledajući Woodov 'prototip' možemo samo reći da je ideja jednostavno genijalna, a i predstavio ju je vrlo duhovito. </p><p>Naime, podijelivši fotografiju svog 'izuma' na LinkedInu, Wood je napisao: Novost iz 'Work From Home Technology' te dodao: </p><p>- Kad radite od kuće i želite uživati ​​u suncu, a ne vidite zaslon od sunčevog svjetla, nabavite najnovije čudo tehnike: Kartonsku kutiju. Tako možete dobiti preplanulu put radeći vani bez problema - napisao je.</p><p>Brojni korisnici komentirali su kako je riječ o odličnoj ideji i dijelili fotografiju, a Wood je pojasnio kako na stražnjem dijelu kutije, kao i na dnu, svakako treba napraviti rupe za ventilaciju, odnosno hlađenje računala. U protivnom, laptop bi se mogao pregrijati i pokvariti, prenosi <a href="https://au.lifestyle.yahoo.com/laptop-hack-for-seeing-screen-in-the-sun-014018325.html">Yahoo Lifestyle.</a> </p><p>- Sram me što se toga sam nisam dosjetio - komentirao je jedan impresionirani Woodov pratitelj, a mnogo je onih koji su mu priznali da je genijalac. </p>