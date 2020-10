Tako, primjerice, gosti mogu objedovati na dnu hotelskog bazena koji su ispraznili radi postavljanja sve\u010danog stola.

Isto tako, gosti mogu rezervirati ve\u010deru u prostoru no\u0107nog kluba, penthouse apartmanu\u00a0ili sobi\u00a0do koje se dolazi skrivenim dizalom. Na Instagramu su objavili fotografiju bazena.

- Otkrivamo vam jedno od neobi\u010dnih mjesta za ve\u010deru. Jedinstveno iskustvo u Les Bains Douches legendarnom bazenu, napisali su.

Les Baines je smje\u0161tan u pari\u0161koj \u010detvrti Marais, a u 19. stolje\u0107u zgrada je slu\u017eila kao javna kupelj. Dizajner Philippe Stark je 1978. godine prostor pretvorio u no\u0107ni klub Les Baines Douches koji je bio poznat po plesnom podiju i bazenu s mozaikom. Posje\u0107ivali su ga slavni poput Micka Jaggera, Kate Moss i Naomi Campbell tijekom osamdesetih.

Tijekom 2015. godine klub su renovirali i otvorili ga kao hotel. Dizajneri su ostavili originalni dio no\u0107nog kluba, stvorili bazen inspiriran podrijetlom hotela te dodali restoran koji su nazvali Roxo. Vlasnik hotela, Jean Pierre Marois napisao je na stranicama hotela kako se nada da \u0107e gostima pru\u017eiti jedinstveno iskustvo ve\u010derama na neobi\u010dnim lokacijama.

- Nadamo se da u trenuta\u010dnim uvjetima ova pari\u0161ka institucija mo\u017ee i dalje ostati mjesto dru\u0161tvene, umjetni\u010dke i kulturne emulacije, napisao je Marois.

Mjesto za stolom mo\u017ee se rezervirati na stranici hotela, a ponu\u0111eni termini su \u010detvrtkom, petkom i subotom.

Novo iskustvo: Organizirali su večeru na dnu isušenog bazena

Ako ste oduvijek sanjali o tome da jedete na neobičnim mjestima, pariški hotel Les Bains je u ponudu uvrstio mogućnost objeda na dnu isušenog bazena u podrumu te su pozvali goste da rezerviraju svoj termin

<p>Francuski hotel pozvao je goste da večeraju na neobičnim mjestima koja su za to posebno pripremili diljem njihova posjeda, piše <a href="https://www.insider.com/paris-hotel-underground-pool-dinner-travel-2020-9">Insider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrana kao afrodizijak</p><p>Hotel <a href="https://lesbains-paris.com/en/privatisations/">Les Bains</a> privremeno je zbog pandemije bio zatvoren šest mjeseci. Ponovo su otvorili svoja vrata, ali samo za ograničeni broj posjetitelja i to za pojedine usluge. Primjerice, i dalje nema mogućnosti noćenja u jednoj od njihovih 39 soba, no gosti mogu rezervirati mjesto za večeru na nekoj od neobičnih lokacija koje nude.</p><p>Tako, primjerice, gosti mogu objedovati na dnu hotelskog bazena koji su ispraznili radi postavljanja svečanog stola.</p><p>Isto tako, gosti mogu rezervirati večeru u prostoru noćnog kluba, penthouse apartmanu ili sobi do koje se dolazi skrivenim dizalom. Na Instagramu su objavili fotografiju bazena.</p><p>- Otkrivamo vam jedno od neobičnih mjesta za večeru. Jedinstveno iskustvo u Les Bains Douches legendarnom bazenu, napisali su.</p><p>Les Baines je smještan u pariškoj četvrti Marais, a u 19. stoljeću zgrada je služila kao javna kupelj. Dizajner Philippe Stark je 1978. godine prostor pretvorio u noćni klub Les Baines Douches koji je bio poznat po plesnom podiju i bazenu s mozaikom. Posjećivali su ga slavni poput Micka Jaggera, Kate Moss i Naomi Campbell tijekom osamdesetih.</p><p>Tijekom 2015. godine klub su renovirali i otvorili ga kao hotel. Dizajneri su ostavili originalni dio noćnog kluba, stvorili bazen inspiriran podrijetlom hotela te dodali restoran koji su nazvali Roxo. Vlasnik hotela, <strong>Jean Pierre Marois</strong> napisao je na stranicama hotela kako se nada da će gostima pružiti jedinstveno iskustvo večerama na neobičnim lokacijama.</p><p>- Nadamo se da u trenutačnim uvjetima ova pariška institucija može i dalje ostati mjesto društvene, umjetničke i kulturne emulacije, napisao je Marois.</p><p>Mjesto za stolom može se rezervirati na stranici hotela, a ponuđeni termini su četvrtkom, petkom i subotom.</p>