Novo istraživanje: Muškarci češće umiru od visokog tlaka

Nova istraživanja ukazuju na vrlo zabrinjavajući trend. Muškarci imaju veću vjerojatnost smrtnog ishoda od visokog krvnog tlaka, dijabetesa te HIV-a/AIDS-a u usporedbi sa ženama. Glavni razlog, kako navodi istraživanje, leži u sklonosti muškaraca da zanemaruju ili odgađaju traženje liječničke pomoći za ova stanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Moćne biljke za bolesti | Video: 24sata/pixsell

Prema izvještaju objavljenom u U.S. News & World Report, ovo je problem koji zahtijeva hitnu pozornost. Iako muškarci i žene podjednako često razvijaju visoki krvni tlak ili dijabetes, razlike u smrtnosti ipak su puno češće izraženije kod muškaraca. Nalazi iz časopisa medicine PLOS upućuju na to da je potrebno uložiti znatno više truda kako bi se muškarce potaknulo na aktivnije sudjelovanje u preventivnoj skrbi i općenito brizi za vlastito zdravlje.

Muškarce treba poticati na brigu o zdravlju

Stručnjaci naglašavaju da medicina mora prihvatiti postojanje razlika među spolovima kada je riječ o zdravstvenoj skrbi.

- Potrebno je kreirati smjernice i tretmane koji odražavaju tu stvarnost, istaknula je viša istraživačica Angela Chang, izvanredna profesorica javnog zdravstva sa Sveučilišta Južne Danske.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Dokazi su nedvosmisleni. Razlike među spolovima prisutne su na gotovo svakoj točki zdravstvenog puta, od viših stopa pušenja kod muškaraca do veće prevalencije pretilosti kod žena, no intervencije to rijetko uzimaju u obzir, izjavila je Chang.

Za potrebe ove studije, istraživački tim koristio je podatke prikupljene iz globalnih zdravstvenih baza podataka kako bi pratili razlike između muškaraca i žena u svakom koraku onoga što nazivaju 'zdravstvenim putem'. Taj put započinje s faktorom rizika koji doprinosi zdravstvenom problemu, slijedi dijagnoza i liječenje problema. Ukoliko liječenje nije adekvatno ili ga uopće nema, problem može rezultirati smrću.

Rezultati su pokazali da muškarci i žene primaju različitu skrb za visoki krvni tlak, dijabetes i HIV/AIDS u desecima analiziranih zemalja. Istraživanje je također utvrdilo da muškarci i žene ponekad imaju različite faktore rizika za iste bolesti.

Različiti faktori rizika

Prema istraživanju, muškarci su značajno češće pušili od žena u čak 86% obuhvaćenih zemalja, čineći pušenje vodećim faktorom rizika za visoki krvni tlak u muškoj populaciji. S druge strane, stope pretilosti bile su više među ženama u 65% zemalja.

Foto: DREAMSTIME

- Takvi podaci mogu otkriti gdje se zdravstveni putevi muškaraca i žena razilaze – bilo da se radi o faktorima rizika kojima su izloženi, njihovom ponašanju pri traženju zdravstvene skrbi ili iskustvima unutar zdravstvenih sustava, pojasnila je istraživačica Sarah Hawkes, su-direktorica organizacije Global Health 50/50 iz Cambridgea.

- To je važan prvi korak prema postizanju zdravstvene pravednosti, nastavila je. Većina ovih razlika ne može se objasniti samo biološkim spolom, već društveno konstruiranim rodom – što naglašava važnost primjene pristupa temeljenog na rodnoj pravdi kako bi se smanjile zdravstvene nejednakosti. Rodna analiza može pomoći u oblikovanju zdravstvenih sustava za sve, zaključuje

Zaključno, razumijevanje i adresiranje rodno uvjetovanih razlika u zdravlju i pristupu zdravstvenoj skrbi ključno je za poboljšanje zdravstvenih ishoda ne samo za muškarce, već i za cjelokupno stanovništvo te postizanje istinske zdravstvene jednakosti.