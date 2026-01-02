Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Novu godinu uz TV program dočekala većina Zagrepčana

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Novu godinu uz TV program dočekala većina Zagrepčana
Foto: Arhiva VL

Na tulume je tad otišlo 10 posto građana, a 9 posto novu je godinu dočekalo na Trgu bana Jelačića. U diskotekama i restoranima slavilo je po četiri posto ispitanika

Većina Zagrepčana novu 1998. godinu dočekala je u toplini vlastitog doma - čak 51 posto ispitanih odlučilo je silvestarsku noć provesti uz televizijski program. Pokazalo je to istraživanje provedeno među stotinu Zagrepčana, koje otkriva da se kućni doček i dalje smatra najjednostavnijim i najpovoljnijim izborom, pisao je Večernji list, 2. siječnja 1998. Na tulume je tad otišlo 10 posto građana, a 9 posto novu je godinu dočekalo na Trgu bana Jelačića. U diskotekama i restoranima slavilo je po četiri posto ispitanika, a ostatak je novu godinu dočekao kod prijatelja ili rodbine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026