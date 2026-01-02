Novu godinu uz TV program dočekala većina Zagrepčana

Većina Zagrepčana novu 1998. godinu dočekala je u toplini vlastitog doma - čak 51 posto ispitanih odlučilo je silvestarsku noć provesti uz televizijski program. Pokazalo je to istraživanje provedeno među stotinu Zagrepčana, koje otkriva da se kućni doček i dalje smatra najjednostavnijim i najpovoljnijim izborom, pisao je Večernji list, 2. siječnja 1998. Na tulume je tad otišlo 10 posto građana, a 9 posto novu je godinu dočekalo na Trgu bana Jelačića. U diskotekama i restoranima slavilo je po četiri posto ispitanika, a ostatak je novu godinu dočekao kod prijatelja ili rodbine.

