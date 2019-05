Nož od 38 milijuna kuna: Gama zrake ubijaju stanice tumora

Početkom svibnja najveća hrvatska bolnica, KBC Zagreb, dobila je novi gama nož i magnetsku rezonanciju ukupne vrijednosti 45 milijuna kuna.

Ovo je posljednji model, najmoderniji takav uređaj u regiji. Gama knife Icon sufinanciran je sredstvima EU fondova, a njime smo stali uz bok vodećim svjetskim centrima, objašnjava prim. dr. med. Zdravko Heinrich, neurokirurg i voditelj Gamma Knife Centra pri Klinici za neurokirurgiju KBC-a Zagreb. Ovaj uređaj je vrijedan 38 milijuna kuna i veliko je osvježenje za pacijente i liječnike budući da su dosad rabili 15-ak godina stariju verziju uređaja.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zahvaljujući novom uređaju, pacijentu je zahvat ugodniji, a liječnicima omogućuje dodatnu preciznost i brzinu te liječenje pacijenata kojima je dosad mogla pomoći samo klasična kirurška operacija, no zbog stanja ili godina nisu je mogli izvesti. Uređaj pomaže u liječenju tzv. intrakranijskih tumora, odnosno onih smještenih u lubanji, te kod različitih patoloških stanja poput meningioma ili arteriovenskih malformacija. Zahvaljujući preciznosti gama zraka, liječenje je ciljano i uništavaju se tumorske stanice bez oštećenja okolnog tkiva u mozgu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Samo lani izveli smo 420 zahvata na starom aparatu, a za ovu smo godinu predvidjeli između 420 i 550 bolesnika. Zahvat je na teret HZZO-a. Kod nas nije velika lista čekanja i u prosjeku se na zahvat čeka od četiri do šest tjedana. Usto, dobili smo novi aparat za magnetsku rezonanciju, no nismo ga još postavili. Ta je pretraga dio radiokirurgije i radiokirurškog liječenja, i čim aparat krene u uporabu, njime ćemo dodatno smanjiti čekanje jer ćemo ga koristiti za naše pacijente - kazao je prim. Heinrich.

Pacijent sluša glazbu

Tijekom zahvata tehničari će bolesniku pustiti glazbu po izboru da mu prikrate čekanje do završetka.

Zahvati su postali rutina

Specijalisti ovog odjela na Rebru se već 15 godina bave radiokirurgijom, a zahvati su rutinski.

Nova razina preciznosti

Zbog koncentriranog snopa zračenja uništavaju se samo tumorske stanice, bez oštećenja tkiva.

Metalni obruč oko glave pacijenta omogućuje preciznost zahvata

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Vrlo je važno fiksirati glavu kako se ne bi micala čak ni nesvjesno, a u tome nam pomaže stereotaktički obruč, odnosno metalni fiksator ili maska, koji izrađujemo individualno za svakog bolesnika koji ide na takav tip zahvata, pojasnio je prim. Zdravko Heinrich. Liječnik odlučuje je li za pacijenta bolja maska ili fiksator, koji učvršćuju za metalno kućište ležaja. (žkr)

Dio uređaja je i novi CT aparat, za preciznost

Zahvaljujući CT-u, liječnici mogu uoči samog zahvata još jedanput pozicionirati glavu pacijenta kako bi preciznost bila besprijekorna. U samoj komori u koju ulazi glava pacijenta ništa se ne čuje, a radiolozi i specijalisti uređajem upravljaju iz susjedne prostorije. Zahvat traje ovisno o veličini i vrsti tumora.

Radioaktivni kobalt uništava tumorske stanice

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kobalt inače zrači posvuda oko sebe, no tehnologija je raštrkano zračenje formirala u zraku koja se nama vizualno čini kao laser. U ovom uređaju imamo 192 takve zrake, koje su sve usmjerene u jednu točku, tzv. izocentar. Riječ je o gama zračenju, koje, kad je fokusirano, praktički nije štetno. To mu omogućuje da prodire kroz tkivo mozga ne oštećujući ga, a usmjeravanjem na izocentar, odnosno tumor ili malformaciju, postižemo to da zrači samo tu jednu točku, pojasnio je prim. Heinrich. Zahvat je bezbolan, a pacijent nakon nekoliko sati ide kući.

Zahvat za djecu izvode u općoj anesteziji

Aparat je težak 18,5 tona. Za djecu se postupak izvodi u potpunoj anesteziji kako im ne bi bilo previše traumatično, a najstariji pacijent imao je 95 godina. Ovom metodom radiokirurzi s Rebra izliječili su već više od 5100 ljudi.

POKAZALA SVE: Slavna ljepotica osvanua gola u novinama