Nutricionisti savjetuju: Ovo je šest zimskih salata idealnih za ručkove i hranjive večere

4. Crvena riža i grilani kukuruz: Sastojci: 250 g crvene riže, 2 mala zrela avokada, 2 kukuruza u klipu (ili iz konzerve), 10 mladih lukova, limeta, 3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 1 crvena čili papričica, mala vezica korijandera ili peršina, 20 g mješavine tostiranih sjemenki, 20 g neslanog maslaca, sol i papar. Postupak: Kuhajte rižu u slanoj vodi. Skuhajte kukuruz i dok je još topao začinite po ukusu i prelijte mješavinom ulja i maslaca. Ispecite ga na tavi za roštilj, a kada dobiju boju sa svih strana, maknite s vatre i ostavite da se ohladi. Operite mladi luk i brzo ga pecite na tavi, oko 2 minute. Ogulite avokado i grubo ga nasjeckajte. Nasjeckajte čili i mladi luk te pomiješajte sve sastojke s crvenom rižom. Začinite s malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja, soli i papra te koricom i sokom limete. Ukrasite nasjeckanim korijanderom i pečenim sjemenkama poput bundeve i sezama.