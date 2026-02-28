Nutricionisti savjetuju: Ovo je šest zimskih salata idealnih za ručkove i hranjive večere

Kad je vani hladno, vlažno i tmurno, salata je često posljednja stvar koju želimo jesti. Prema riječima nutricionistice, zimska salata ne samo da može biti ukusna, već može pružiti i obilje vitalnih hranjivih tvari...
Nutricionistica Jen Walpole kaže da salate mogu biti živahne, tople i hranjive. Trik je u tome da jedemo - sezonski.
| Foto: RossandHelen
1. Salata od karamelizirane hokaido tikve, lima graha i feta sira: Sastojci: tikva, crveni luk, limeta, 400 g konzerviranog graha, šaka peršina, 2 žlice balzamičnog octa, 120 g fete, 50 g potočarke. Postupak: Zagrijte pećnicu na 200°C/ventilator. Tikvu očistite i narežite na kriške, nije potrebno guliti. Prelijte ih s 2 žlice maslinovog ulja te začinite solju i paprom. Pecite 40 minuta, okrećući na pola, dok tikva ne omekša i lagano porumeni na rubovima.
U međuvremenu tanko narežite crveni luk i iscijedite preko njega pola limete s prstohvatom soli. Ocijedite i isperite grah te ga protresite da se osuši. Dodajte ga u zdjelu, te dodajte peršin. Dodajte pečene tikve, fetu i potočarku. Za preljev umutite balzamični ocat sa žlicom maslinovog ulja i malo soli i papra.
| Foto: Viktoria Kondysenko
2. Salata od mladog krumpira i jaja s preljevom od kopra i senfa: Sastojci: 500 g krumpira za salatu, ½ žličice dijon senfa, 2 žlice kiselog vrhnja, 3 žlice majoneze, vinski ocat, 1 žlica gorušice u zrnu, 3 mlada luka, 4 tvrdo kuhana jaja, kopar, peršin, sol, papar. Postupak: Skuhajte krumpir u posoljenoj vodi, u međuvremenu pomiješajte senf, kiselo vrhnje, majonezu, malo vinskog octa i prstohvat soli. Kuhani krumpir dok je vruć narežite na polovice ili četvrtine i prelijte preljevom, a zatim ostavite da se ohladi. Preostale sastojke umiješajte u smjesu krumpira. Kada se krumpir ohladi, ukrasite začinskim biljem i malo crnog papra te poslužite sa šunkom.
3. Topla salata od patlidžana s orasima: Sastojci: 75 g oraha, sok limuna, žličica mljevenog cimeta, pola žličice usitnjenih pahuljica crvene paprike, 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 4 srednja patlidžana, mali crveni luk, šaka listova mente, sol, 2 žlice sirupa od datulja. Priprema: Zagrijte pećnicu na 200°C. Tostirajte orahe na limu za pečenje povremeno miješajući, dok ne zamirišu i malo potamne, 8-10 minuta. Ostavite da se ohlade, a zatim sitno nasjeckajte. U velikoj zdjeli umutite sok od limuna, cimet, crvenu papriku i žlicu ulja. Zagrijte preostalo ulje tavi, dodajte patlidžan i kuhajte, povremeno miješajući, dok ne porumeni i omekša, 7-9 minuta. Prebacite patlidžan u zdjelu s preljevom (bez ulja). U zdjelu dodajte luk, mentu i tri četvrtine sačuvanih oraha. Začinite solju i promiješajte. Salatu prelijte sirupom od datulja, a zatim pospite preostalim orasima i dodatnim pahuljicama crvene paprike.
4. Crvena riža i grilani kukuruz: Sastojci: 250 g crvene riže, 2 mala zrela avokada, 2 kukuruza u klipu (ili iz konzerve), 10 mladih lukova, limeta, 3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 1 crvena čili papričica, mala vezica korijandera ili peršina, 20 g mješavine tostiranih sjemenki, 20 g neslanog maslaca, sol i papar. Postupak: Kuhajte rižu u slanoj vodi. Skuhajte kukuruz i dok je još topao začinite po ukusu i prelijte mješavinom ulja i maslaca. Ispecite ga na tavi za roštilj, a kada dobiju boju sa svih strana, maknite s vatre i ostavite da se ohladi. Operite mladi luk i brzo ga pecite na tavi, oko 2 minute. Ogulite avokado i grubo ga nasjeckajte. Nasjeckajte čili i mladi luk te pomiješajte sve sastojke s crvenom rižom. Začinite s malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja, soli i papra te koricom i sokom limete. Ukrasite nasjeckanim korijanderom i pečenim sjemenkama poput bundeve i sezama.
5. Zimska brokula: Sastojci: brokula, šaka grožđica, crveni luk, žličica vinskog octa, 2 žlice sezamovog ulja, mrkva, sjemenke bundeve, začini po želji (sol, papar, češnjak, crvena paprika, čili, kumin...). Priprema: Brokulu narežite na tanke trakice i blanširajte 2 minute, a zatim uronite u hladnu vodu. Dodajte je u veliku zdjelu s naribanom mrkvom, narezanim crvenim lukom i grožđicama. Pospite sjemenkama bundeve. U maloj zdjeli pomiješajte sezamovo ulje, vinski ocat i začine, a zatim prelijte preko salate. Dobro promiješajte dok se sve ravnomjerno ne prekrije. Ostavite da odstoji pet minuta prije posluživanja kako bi se okusi slegli.
6. Ultimativna supersalata: Sastojci: losos, 85 g potočarke, 100 g kvinoje, šipak, zreli avokado, 100 g pečenog batata, miješane klice, češanj češnjaka, glavica brokule, 25 g miješanih orašastih plodova, sol, papar, čili, sok limete, 75 ml maslinovog ulja, 25 g nasjeckanog korijandera. Postupak: Začinite batat izrezan na kockice solju, paprom i maslinovim uljem te pecite u pećnici 15-20 minuta na 200°C. Stavite tavu na jaku vatru i dodajte žlicu ulja. Začinite losos sa svih strana morskom soli, stavite ga s kožom prema dolje na tavu i pržite na jakoj vatri 2 minute ili dok kožica ne postane hrskava, a zatim ga prebacite u pećnicu na 10 minuta. Skuhajte kvinoju u kipućoj slanoj vodi, a brokulu stavite u cjedilo iznad i kuhajte na pari tri minute. U zdjelu iscijedite sok pola šipka, dodajte maslinovo ulje, pahuljice čilija i sok limete, umutite pjenjačom i začinite po ukusu. Dodajte korijander, kvinoju i slatki krumpir te dobro promiješajte. Na vrh dodajte narezani avokado. Pospite ostatkom šipka i tostiranim orašastim plodovima. Poslužite s odmornim fileom lososa na vrhu.
| Foto: vimp96