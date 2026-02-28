Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ZIMSKE SALATE

Nutricionisti savjetuju: Ovo je šest zimskih salata idealnih za ručkove i hranjive večere

Kad je vani hladno, vlažno i tmurno, salata je često posljednja stvar koju želimo jesti. Prema riječima nutricionistice, zimska salata ne samo da može biti ukusna, već može pružiti i obilje vitalnih hranjivih tvari...
Nutricionisti savjetuju: Ovo je šest zimskih salata idealnih za ručkove i hranjive večere
Nutricionistica Jen Walpole kaže da salate mogu biti živahne, tople i hranjive. Trik je u tome da jedemo - sezonski. | Foto: RossandHelen
1/8
Nutricionistica Jen Walpole kaže da salate mogu biti živahne, tople i hranjive. Trik je u tome da jedemo - sezonski. | Foto: RossandHelen
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026