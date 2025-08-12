Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TREBA BITI ISKREN PREMA SEBI PLUS+

Nutricionistica iz showa 'Život na vagi' objasnila kako se gube kile: Najčešće vidim istu grešku

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 4 min
Nutricionistica iz showa 'Život na vagi' objasnila kako se gube kile: Najčešće vidim istu grešku
Foto: rtl

Stručnjakinja Martina Linarić u showu 'Život na vagi' doslovno kandidatima spašava živote, a show je motivirao i naše policajce da si liniju dovedu u red

Nutricionistica Martina Linarić, stručnjakinja iz emisije "Život na vagi", ove sezone ponovno će gledateljima i kandidatima prenositi savjete koji mogu promijeniti način na koji se hrane i osjećaju. Kaže kako će se, kao i uvijek, voditi onim što vidi u praksi - a to su pogreške koje se ponavljaju iz sezone u sezonu i kod ljudi izvan showa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...
KAKO RADI VAŠE 'ŠESTO ČULO'?

Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...

Intuicija je sposobnost da neposredno zahvatimo i jednim aktom uvidimo cjelinu i njezine dijelove, da bez diskurzivnog mišljenja izravno spoznamo i dokučimo bit nekog predmeta. To je zapravo onaj osjećaj kada nešto slutimo ili znamo, a ne znamo zašto
Dnevni horoskop za utorak 12. kolovoza: Djevice zaboravite prošlost, Ribe očekuje prinova
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za utorak 12. kolovoza: Djevice zaboravite prošlost, Ribe očekuje prinova

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 12. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO 10 mjesta na svijetu gdje je zabranjeno fotografiranje
STROGA PRAVILA

FOTO 10 mjesta na svijetu gdje je zabranjeno fotografiranje

Iako danas gotovo svatko nosi kameru u džepu, postoje mjesta na kojima je fotografiranje strogo zabranjeno. Razlozi su raznoliki, od zaštite privatnosti i sigurnosti do očuvanja umjetničkih djela i povijesnih prostora. Donosimo deset poznatih lokacija gdje je fotkanje zabranjeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025