Nutricionistica iz showa 'Život na vagi' objasnila kako se gube kile: Najčešće vidim istu grešku

Nutricionistica Martina Linarić, stručnjakinja iz emisije "Život na vagi", ove sezone ponovno će gledateljima i kandidatima prenositi savjete koji mogu promijeniti način na koji se hrane i osjećaju. Kaže kako će se, kao i uvijek, voditi onim što vidi u praksi - a to su pogreške koje se ponavljaju iz sezone u sezonu i kod ljudi izvan showa.

