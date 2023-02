Nutricionistica Marić Bulat: Evo kako čuvati krumpir da ne bude otrovan, a ovo ne smijete raditi

Ako imate krumpir koji je proklijao, jako je smežuran, a pogotovo ako je dio krumpira pozelenio, to znači da se razvio solanin, glikoalkaloidni otrov koji se nalazi u vrstama obitelji velebilja iz roda Solanum, kao što su krumpir, rajčica i patlidžan. On se prirodno može pojaviti u bilo kojem dijelu biljke, a poznato je da ima pesticidna svojstva i jedan je od prirodnih zaštitnih sredstava biljke. No, taj je spoj za čovjeka otrovan, odnosno može izazvati mučninu i povraćanje, pa se konzumacija takvog krumpira nikako ne preporučuje, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.