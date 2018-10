Nutricionistica: Povrće i voće koje čuva zdravlje vaših očiju

Za zdrave oči posebno su važni spojevi karotenoidi – lutein i zeaksantin – jaki antioksidansi koje nalazimo u povrću kao što su špinat, blitva ili kelj te borovnicama, kukuruzu, narančama i mrkvi.

Osim luteina i zeaksantina, za zdravlje očiju važni su i vitamini A, B, C i E, kao i minerali poput magnezija, kroma, selena i cinka.

Vitamin A je važan za rast, rad i obnovu kože te za vid jer je sastavni dio receptora boja. Kao jedan od najbogatijih prirodnih izvora vitamina A smatra se ulje iz riblje jetre.

Vitamini B skupine su potrebni za pravilno funkcioniranje živčanoga sustava, za očuvanje mišićne napetosti, rad želučano-crijevnog sustava, zdravlje kože, kose, očiju, usta i jetara. Namirnice koje su bogate vitaminima B skupine su jetra i druge iznutrice, riba, perad, pivski kvasac, jaja, grah, grašak, riža i mliječni proizvodi.

Vitamin C je poznat kao odličan antioksidans koji štiti krvne žile, uključujući one koje se nalaze i u očima. No osim moćnog voća i povrća, u društvu dobrih namirnica nalaze se i jaja.

- Zasićene masnoće iz žumanjka važne su i za proizvodnju hormona te sposobnost organizma da apsorbira vitamine i minerale. Jaja sadrže i antioksidanse lutein i zeaksantin koji štite oči, odnosno poboljšavaju vid - komentira nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Najbolji prijatelj zdravlja očiju su naranče, koje se također mogu pohvaliti karotenoidima i riznicom zdravih vitamina.

- Naranče su odličan izvor karotenoida, spojeva koji se u tijelu pretvaraju u vitamin A i pomažu u prevenciji makularne degeneracije, bolesti koja uništava centralni vid - kaže nutricionistica.

Mrkva je najsigurniji izvor beta karotena i ujedno namirnica koja se najčešće povezuje s dobrim vidom, a za to postoje dobri razlozi.

Mrkva sadrži beta karoten koji se u organizmu pretvara u vitamin A i odličan je antioksidans. Karoten se različito iskorištava u našem organizmu, ovisno o načinu pripremanja mrkve. Tako je iskorištenje karotena najmanje u sirovoj mrkvi, nešto više u kuhanoj, a najviše u sirovoj ribanoj mrkvi - čak 82 posto.

Stoga je unos mrkve u obliku svježeg soka odličan izbor za što veći unos karotena. I zeleno povrće ima svoje adute, a prva na listi je brokula, koja je odličan izvor vitamina za oči.

- Brokule pak sadrže pregršt luteina, antioksidansa koji osigurava hranjive tvari očima, a lutein sadrže i papaja, tikvica, zelena salata te losos, kaže nutricionistica.

Vitamin A - ovaj antioksidans sprečava gubitak vida uzrokovan degenerativnim stanjima, poput katarakte ili makularne degeneracije

Vitamin B - namirnice koje su bogate vitaminima B skupine su jetra i druge iznutrice, riba, perad, pivski kvasac, jaja, grah, grašak i riža

Vitamin C - pomaže regenerirati oštećeno tkivo, smanjuje upale i sprečava stanične mutacije

Vitamin E - koristan je za ubrzavanje zacjeljivanja i poboljšanje vida kod ljudi podvrgnutih laserskoj operaciji oka

Super namirnice za dobar vid i zdrave oči

1. Brokula

Sadrži poznate antioksidanse lutein i zeaksantin, koji se često nazivaju vitaminima za oči, zbog čega je uvrštavamo kao namirnicu koja pogoduje zdravlju očiju. Lutein je i u žumanjku.

2. Mrkva

Sadrži beta karoten koji se u našem organizmu sintetizira u vitamin A i odličan je antioksidans. Najmanje ga ima u u sirovoj mrkvi, nešto više u kuhanoj, a najviše u sirovoj ribanoj mrkvi - čak 82 posto.

3. Borovnice

Bogate su bioflavonoidima, pigmentima koji blagotvorno djeluju na organizam, a za vid je važan pigment rodopsin koji nalazimo u stanicama mrežnice oka.

4. Vidac

Može se koristiti pri liječenju različitih iritacija oka u obliku čaja koji koristimo za oblog. Preporučuje se kod zamora očiju od čitanja ili korištenja kompjutora, ali i kod upale oka.

5. Češnjak i luk

Sadrže sumporne spojeve koji su potrebni za proizvodnju glutationa, glavnog antioksidansa koji se nalazi u lećama očiju.