Nutricionistica Šadek: 'Prehrana je ključ u prevenciji dijabetesa'

Uz službeni broj, pretpostavka je ima još oko 500.000 oboljelih u Hrvatskoj, što znači da oko 40 posto ljudi ne zna da ima dijabetes. Stručnjaci ističu kako je nedostatak fizičke aktivnosti te neodgovarajuća visokokalorična prehrana glavni krivac globalne epidemije dijabetesa. Dijabetes je, naime, kronična bolest koja se očituje povišenom razinom glukoze u krvi, a to vodi do niza komplikacija i zdravstvenih posljedica. No unatoč tome, još i danas ima ljudi koji ne povezuju prehranu sa tom bolešću.