O kontracepcijskim tabletama otvoreno - bez mitova, i zabluda

Iako se kontracepcijske pilule često doživljavaju kao "standardno rješenje", bilo da je riječ o odgađanju trudnoće, ili nekim zdravstvenim razlozima zbog kojih se prepisuju, tri specijalistice ginekologije s kojima smo razgovarali - dr. Ana Jelčić, dr. Vladimira Valentić Petrović i dr. Tihana Mazalin – ističu da da one nisu automatski izbor za svaki problem i za svaku ženu. Prije same preporuke važno je razumjeti želi li žena uopće kontracepciju, kakvo joj je zdravstveno stanje, kakav životni stil vodi i u kojoj je životnoj fazi, te uzeti u obzir da danas postoji više vrlo učinkovitih metoda zaštite od trudnoće, a pilule su samo jedna od njih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+