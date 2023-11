O ovih 5 stvari morate pričati sa svojim partnerom prije nego se odlučite početi zajedno živjeti

Iako postoje sjajne stvari u zajedničkom životu, postoje i jako bitni detalji koje mnogi parovi potpuno isključe iz svog mozga kada odluče dijeliti život zajedno pod isti krovom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... VIRAL on ženstven ona muževna | Video: 24sata/Video

U Rentovoj anketi o zajedničkom životu, većina ispitanika složila se da je zajednički život prije braka najbolji izbor, a 18 posto smatra da bi trebalo pričekati do vjenčanja.

To se može činiti kao arhaična ideja za 2023., ali kada su u pitanju kušnje i nevolje zajedničkog života, čekanje nije baš najgora ideja na svijetu.

Jeste li spremni za život zajedno?

Evo 5 stvari o kojima prvo morate ozbiljno razgovarati:

1. Razgovarajte o logistici zajedničkog useljenja

Ponekad je najbolje razmišljati glavom, a ne srcem. Naravno, pomisao na zajednički život može izazvati nalet radosti, ali morate uzeti u obzir logistiku. Rent je anketom otkrio da se 27 posto ispitanih preselilo zajedno nakon veze kraće od šest mjeseci. Ako tek trebate dosegnuti navedenu granicu od šest mjeseci u vezi, trebali bi povući uzde i shvatiti da nema smisla kvariti dobru stvar požurujući sve. Umjesto toga, prvo razgovarajte o toj opciji.

Foto: Dreamstime_

2. Razgovarajte o financijama

Jedna od najvećih stvari koja može uzrokovati svađu u vezi, pogotovo kada počnete živjeti zajedno, je novac. To je također stvar broj 1 o kojoj bi parovi, prema anketi, voljeli da su razgovarali prije nego što su krenuli u zajednički život. Studije pokazuju da 71 posto Amerikanaca priznaje da laže i taje partnerima stvari koje se tiču financija. Uz izazove s kojima se parovi već suočavaju zahvaljujući novcu, izbjegavanje razgovora o tome koliko svaki partner ima, kako će se trošiti i tko je zadužen za koje troškove i račune, doslovno je recept za katastrofu.

3. Razgovarajte o podjeli poslova

Ako namjeravate živjeti s partnerom bolje se pripremite na neke dužnosti čišćenja. Uz poteškoće oko razumijevanja što to čini čistoću, 31 posto slaže se da to može biti najteži aspekt zajedničkog useljenja. Još je gore to što je samo 11 posto razgovaralo o tome tko će koje poslove obavljati kojim danima prije nego što su pristali živjeti pod istim krovom, dok se većina svađa oko suđa koje stoji već četiri dana.

Foto: Dreamstime_

4. Iskreno razgovarajte o prijateljima i razdvojenom druženju

Svatko tko je bio u vezi reći će da jedan od najvažnijih dijelova veze nije samo zajedničko vrijeme, već i vrijeme nasamo kao i prijateljstvo. Ako se predozirate partnerom, vjerojatno ćete izmoriti i izludjeti jedno drugo. Prije nego što krenete živjeti zajedno, pogotovo ako ste prirodno suovisni, stvarno morate razgovarati o tome koliko ćete vremena provoditi daleko jedno od drugoga i sa svojim prijateljima. Rent je otkrio da 63 posto žena gotovo nikad ne izađe sa svojim prijateljicama nakon što se usele sa svojim partnerima, a neke žene više cijene vrijeme nasamo nego intimnost. Imajući na umu ove dvije informacije, razgovor o tome kako će vaše vrijeme biti podijeljeno definitivno je visoko na popisu problema.

5. Razgovarajte o svojim očekivanjima u budućnosti

Zašto se selite zajedno; je li to zato što provodite toliko vremena zajedno da financijski ima smisla biti na jednom mjestu ili ste stvarno jako zaljubljeni i to se samo čini kao sljedeći korak u vezi - pitanja su koja treba uzeti u obzir. Ako su razlozi novac, razmislite još jednom. Dok je 32 posto ispitanika u anketi otkrilo da su u zajedničkom životu uspjeli shvatiti je li njihov partner 'pravi', taj manjinski postotak pokazuje da više njih možda živi zajedno iz pogrešnih razloga. Nemojte to raditi - nemojte biti jedan od onih parova koji se usele zajedno i požale zbog toga samo nekoliko mjeseci kasnije, jer ne dijelite zajedničku viziju budućnosti, piše YourTango.