'Primila sam oko 400 ponuda za brak, ali se ne zamaram, već sam sedam godina u celibatu...'

Samohrana majka primila je više od 400 ponuda za brak, ali nije zainteresirana ni za jednu. Fran Sawyer (55), živi u Basingstokeu u Engleskoj i nema sreće u ljubavi, unatoč tome što žarko želi pronaći 'pravog gospodina'.

Mama dvoje djece u potrazi je za nekim koga može primiti u svoj život i tko će je prihvatiti onakvu kakva jest, zbog njezina mozga i ljepote. No bivša manekenka i izumiteljica jako teško pronalazi kompatibilnog udvarača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Poliamorna zajednica | Video: KanalRi

Nakon brojnih spojeva i nakon što su je na društvenim mrežama progonili mladi momci, koji su pokušavali iskušati sreću s njom, Fran otkriva da je posljednjih tjedana dobila stotine prosidbi putem društvenih mreža.

Fran, koja je već bila u braku, tvrdi da je doživljavaju kao 'pumu', odnosno stariju ženu koja zavodi mlade muškarce, i da su za nju zainteresirani samo mladići od 18 do 21 godine jer maštaju o tome da budu sa starijim ženama. Otkako su njezine molbe da pronađe ljubav postale viralne, preplavljuju je muškarci spremni vjenčati se s njom. No njihove romantične geste njoj trenutno ne znače mnogo, piše Daily Star.

- Imam oko 400 ponuda za brak i otprilike su mojih godina, pa je lijepo što imaju između 48 i 50 godina - kaže Fran, no ističe kako ubrzo shvati da većina udvarača ne zna kako razgovarati sa ženama na društvenim mrežama.

Smeta joj način na koji razgovaraju s njom.

- To je definitivno ubilo pravu ljubav i međusobno poštovanje, svi misle da mogu govoriti što žele - objašnjava Fran.

Kako su njihove geste postale bezvrijedne, Fran je počela primati grozne komentare zbog odbijanja tih istih bezbrojnih bračnih ponuda. Prošla je kroz raskid braka, loše zdravlje svog sina, a prije nekoliko godina doživjela je i moždani udar. No, kroz turbulentna vremena, Fran uvijek izađe jača. Čak je postala i 'seksi Robin Hood' prikupivši više od 100.000 eura za dobrotvorne svrhe usmjerene na djecu i izumivši zavoj, koji se koristi u zdravstvu.

Zahvaljujući vlastitoj odlučnosti, ona ne dopušta zlobnim komentarima muškaraca da je uznemire.

- Mislim da nitko ne voli samouvjerenu stariju ženu koja ima 55 godina. Smatram da je ovo trenutak kada biste trebali slaviti žene jer imaju više vremena jer su im djeca u 20-ima - ističe ona.

Fran svoje muke oko pronalaska partnera pripisuje izokrenutim očekivanjima koje neki muškarci imaju od veza koje su uspostavili putem društvenih mreža. Smatra da ženama njezine generacije nije lako izlaziti na spojeve, unatoč mišljenju da je ovo najbolji trenutak za njih.

Stoga, ona nastavlja održavati svoj sedmogodišnji celibat sve dok ne nađe nekoga tko je poštuje i pruža joj 'pravu' ljubav kakvu priželjkuje, ali, ne čini joj se da će se to dogoditi u skorije vrijeme, upravo s naletom mizoginih komentara koji su joj upućeni.

Ali, nada zadnja umire.

- Ne mogu razumjeti zašto se starije žene ne cijene jer imaju toliko znanja za prenijeti. Šokirana sam, nijedna me žena ne mrzi, sve su to muškarci u 30-ima, bilo je podlo. Tu su i prijetnje i ružni komentari, zabolio me prst jer sam ih morala sve blokirati. Žene sada izazivaju muškarce jer su skupile hrabrosti, stvarno su neovisne. Bilo je mnogo muškaraca koji su mi govorili da bi trebala biti vezana za kuhinju i 'znati svoje mjesto'. Ali, što oni imaju za donijeti na stol? - zaključuje Fran.