Obična kanta može vam pomoći da smanjite račune za vodu, a usput čuva planetu!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime/ilustracija

Korisnici Reddita u raspravi o štednji i smanjivanju računa za komunalije razmijenili su zanimljivo ideju: Evo zašto biste u tuu uvijek trebali držati jednu kantu!

- Moja teta drži kantu u tušu. Kad otvori vodu, prvo poteče hladna voda, koju skuplja u kantu, dok iz slavine ne poteče topla, kojom će se otuširati. Nakon toga tu hladnu vodu koristi za zalijevanje biljaka, pranje suđa ili za druge poslove po kući - opisao je jedan korisnik Reddita način na koji njegova teta štedi vodu, a time i umanjuje mjesečne račune.

Mnogi komentatori zaključili su kako je riječ o jednostavnom, a briljantnom načinu za smanjenje potrošnje vode i uštedu novca koji je pametno koristiti u kupaonici, da se voda ne promijeva bez veze. 

Beautiful woman standing at the shower. She holds in her hand showerhead
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Tuševi su među najvećim potrošačima vode u kućanstvu, treći po redu, nakon toaleta i perilice rublja. Amerikanci su izračunali da prosječno tuširanje nešto više od osam minuta i potroši se više d 64 litre vode. S prosječnim protokom od otprilike 7,5 litara u minuti, opravdano je zapitati se. Koliko nam vode zapravo treba da se operemo?I još važnije - možemo li prestati rasipati višak? 

LUKSUZ ZA TIJELO Kupka ili tuš: Što je bolje za zdravlje, a što za vaš novčanik?
Kupka ili tuš: Što je bolje za zdravlje, a što za vaš novčanik?

Kanta za vodu mogla bi biti optimalno rješenje, jer istovremeno štedi novac i čuva planet. No, nije sve baš tako jednostavno: I punjenje i pražnjenje te kante zahtijeva trud. Prvo, treba paziti kako ćete postaviti kantu pod tuš, jer ne želite da vam u nju kapa voda pomiješana sa šamponom, pogotovo ako tom vodom planirate zaliti rajčice. Osim toga, tu vodu treba pažljivo koristiti,  jer ne možete nositi veliku kantu vode po kući da se dio ne prolije.  

Woman in the shower, back side of young beautiful female under refreshing water
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Oni koji žele dodatno uštedjeti smatraju da perući posuđe na ruke mogu uštedjeti i do 465 dolara na računima za električnu energiju. No, ako mislite da ste u pravu te da tako štedite i na vodi, to je vrlo upitno, jer perilice posuđa zapravo su vrlo štedljive kad je u pitanju potrošnja energije, vode i vremena potrebnog za pranje suđa, prenosi The Sun.
 

