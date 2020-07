Bajka za sve: Ostvarili smo svoj san i izgradili 'Kuću lješnjaka' u Vinogradima Ludbreškim

Odlučili su se za sibirski bor jer to drvo uz to što je plemeniti materijal, stvara i jedinstvenu mikro klimu. U njihovoj kući s potkrovljem ima 95 m2 stambenog prostora

<p>Iako će odrasli uglavnom govoriti da su bajke za djecu, svi oni koji su posjetili Kuću lješnjaka u Vinogradima Ludbreškim, reći će da je to bajka za sve. Bez obzira na dob. Naime, <strong>Biljana</strong> (36) i <strong>Dragan Sačer</strong> (38) su prije nekoliko godina, kao uostalom i svaki mladi par razmišljali i zamišljali kako će izgledati njihov budući dom gdje će se mlada obitelj skrasiti.</p><p>Skupa gradilišta u Ludbregu, a posebice u Varaždinu te zov u prirodni ambijent su ih motivirali da na površini od 1800 „kvadrata“ zemljišta koje su im darovali Biljanini roditelji krenu u ostvarenje svog životnog sna. </p><p>- Teren je prekrasan. Pun stabala mladog voća i na proplanku s kojeg 'puca' pogled prema jugu su učvrstili našu želju da tu izgradimo kuću od drveta. Odlučili smo se za tvrtku koja nam je ponudila da će sagraditi kuću od oblica sibirskog bora, koje su u promjeru između 23 i 25 centimetara. To je najbolji prirodni ambijent za stanovanje, jer drvo uz to što je plemeniti materijal, stvara i jedinstvenu mikro klimu. Prijedlog rasporeda je bio naš i tako je niknula kuća koju vidite – s ponosom nam govore Biljana i Dragan, dok hodamo po imanju s travnjakom kakvog se ne bi posramili ni u Austriji.</p><p>Prekrasna kuća s potkrovljem ima 95 m2 stambenog prostora i doista dominira imanjem. U prizemlju je dnevni sadržaj. Kuhinja, blagovaona, sanitarni čvor, smočnica, dnevni boravak s kaminom, iz kojeg „teče“ topla voda koja preko radijatora zagrijava ostale prostorije po potrebi. U donjoj etaži dominira zimski vrt iz kojeg pogled obuhvaća najveći dio imanja. U potkrovlju su dvije sobe, malena biblioteka i kupaonica. </p><p>Kako se neka rješenja nameću sama po sebi i to ponekad više igrom slučaja, tako su Dragan koji je po struci informatičar i Biljana koja je primalja, bili dovedeni u situaciju da žive u Varaždinu te su tamo unajmili stan, a san svojih 'stambenih snova' su prošli mjesec odlučili iznajmljivati kako bi pokrili troškove stanovanja. </p><p>- Otišli smo u podstanare s malim djetetom (3) i tad nam se prije nepunih mjesec dana rodila ideja da kuća ne bude prazna te da nešto i uprihodujemo i stavili smo je u dnevni najam. Ona je u tri tjedna na tržištu ostvarila 10 noćenja – pojašnjavaju nam vlasnici, trudeći se da kuću očiste za nove goste.</p><p>Pitajući ih za povratnu informaciju gostiju, rekli su nam kako su prvi gosti bili jedan bračni par iz Zagreba koji je dugi niz godina živio u Kanadi. Njih je boravak u kući kakvu Sjevernjaci uglavnom grade podsjetio na vremena kad su živjeli u prirodi koju, da nisu morali nikada ne bi zamijenili s urbanim sredinama. Poslije njih stigao je jedan mladi par koji se zadržao nekoliko dana u kući na putu ka Skandinaviji gdje žive.</p><p>Biljana nam je rekla kako su pričali da će se ponovo vratiti kad dođu u Hrvatsku, jer takve kuće ima samo bogatiji sloj Skandinavaca. Gostima je na raspolaganju ekološki vrt pun plodova koje nosi ovogodišnje doba. Isto tako i brojne voćke.</p><p>Za kraj smo ih upitali zašto Kuća lješnjaka? Tu je odgovor bio jednostavan. Roditelji Biljane se dugi niz godina bave proizvodnjom lješnjaka i tu su ljubav prenijeli i na nju, tako da imanje krasi nekoliko desetaka sadnica lješnjaka. Mi bi dodali i da se boja prekrasne drvene kuće poklapa s bojom lješnjaka. </p><p>- Svakog gosta dočekamo s lješnjacima, uljem na bazi lješnjaka i na taj im način priredimo dobrodošlicu. Ni kilometar nismo udaljeni od centra Ludbrega, a on je gotovo na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Ujedno je Ludbreg i centar svijeta – pohvalio se Dragan i uputio poziv dobrodošlice. </p>