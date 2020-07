Obiteljski burnout zbog izolacije očituje se manjkom strpljenja

Nakon višemjesečnih naredbi 'ostani kod kuće' zbog pandemije COVID-19, mnoga kućanstva počinju doživljavati obiteljski burnout ili kroničnu iscrpljenost zbog previše vremena provedenog zajedno

<p>Kućanstva koja osjećaju umor mogu poduzeti korake kako bi ublažila obiteljsko 'izgaranje' i olakšala pritisak na svoje odnose.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti novi val korona virusa?</p><h2>Što je obiteljski 'burnout' ili iscrpljenost?</h2><p>Tri su glavna simptoma na koja treba paziti, a to su:</p><p>Ovo su simptomi koji velik broj ljudi trenutno osjeća, a iscrpljenost ili burnout uglavnom prijavljuju putem interneta. Također, unatoč činjenici da su ljudi bili kod kuće i naizgled imali cijelo vrijeme svijeta u rukama, ova neobjašnjiva iscrpljenost postaje uobičajena pojava jer ljudi nisu doma na godišnjem odmoru već rade, podučavaju djecu, rješavaju zadaću s njima, kuhaju, čiste, a i radno vrijeme je sve 'kliznije'. </p><p>- Iako ne postoje jasni podaci, istraživanje iz 2018. utvrdilo je da polovica svih roditelja doživjela burnout i to prije pandemije. S obzirom na povećane stope obiteljskog okupljanja sada, može se zaključiti da su te brojke mnogo veće, posebno za samohrane roditelje - objasnio je dr. <strong>Pavan Madan, </strong>certificirani psihijatar za djecu i adolescente odbora Psychiatry, najveće ambulantne organizacije za mentalno zdravlje u Kaliforniji.</p><h2>Pogođeni su i samohrani roditelji</h2><p>Samohrane roditelje koji i dalje rade, pandemija je još više pogodila, tvrdi<strong> Prairie Conlon</strong> profesionalna i klinički liječnica za mentalno zdravlje tvrtke CertaPet.</p><p>Objasnila je: 'U domaćinstvu s dva roditelja podjela zadataka omogućava svakom roditelju olakšanje, ali kućanstva s jednim roditeljem obično sama preuzimaju sve te zadatke, što apsolutno dovodi do bržeg burnouta'.</p><p>- Jedan od najranijih znakova izgaranja jest manjak strpljenja - rekao je Conlon, 'bilo da se to odnosi na vašu djecu ili čekanje da mikrovalna pećnica bude gotova'.</p><h2>Izgaranje u obitelji može utjecati i na romantične odnose</h2><p>Nedavno istraživanje pokazalo je da je samo 18 posto ispitanika zadovoljno komunikacijom unutar svojih odnosa od kada je počela pandemija. A u Kini je podnesen neviđen broj zahtjeva za razvod braka čim su se odvjetnički uredi počeli ponovno otvarati.</p><p>Utjecaj na brakove i romantične veze smatra se dijelom kolateralne štete COVIDA-19. U doba velikog stresa, možda nije uvijek najbolje biti zajedno zatvoren kod kuće. Za bračni sklad nužan je prostor za sebe i čista glava. </p><h2>I djeca mogu doživjeti obiteljski burnout</h2><p>Važno je zapamtiti da usred svega toga, odrasli nisu jedini kojima može biti dosta svega.</p><p>- Izgaranje kod djece često se predstavlja kao anksioznost, razdražljivost, loš akademski učinak ili izoliranje od vršnjaka i ne izražavanje interesa za igru - rekao je Madan. Nedavno istraživanje u Italiji pokazalo je da djeca doživljavaju psihološke posljedice koje su posljedica karantene. Oni su razdražljiviji, imaju problema sa spavanjem, a mnogi pokažu i regresije u ponašanju. </p><p>- U usporedbi s mlađom djecom, tinejdžeri imaju veću vjerojatnost da će imati burnout zbog većeg akademskog opterećenja, veće potrebe za interakcijom s vršnjacima i češćih sukoba s roditeljima - rekao je Madan.</p><h2>Kako smanjiti utjecaj izgaranja u vašem domaćinstvu</h2><p>No, činjenica što će toliko ljudi doživjeti burnout ne znači da im se ne može pomoći.</p><p>- To se može spriječiti boljom uravnoteženošću vremena s obitelji u odnosu na vrijeme za sebe - tvrdi Madan. Kada se bavite djecom koja se možda loše ponašaju zbog stresa od karantene, on predlaže roditeljima da pokušaju koristiti tehniku ohrabrenja i pozitive umjesto tehnika kažnjavanja. Ovaj nježniji pristup možda je najbolji u preusmjeravanju djece, dok tako ujedno poštujemo životne borbe s kojima smo trenutno suočeni.</p><p>- Roditelji moraju razmotriti tehnike upravljanja stresom na poslu i težiti boljoj ravnoteži između posla i života - rekao je Madan.</p><p>Conlon se složila i dodala da su oni u kućanstvima s dva roditelja mogu pomoći tako što će jedni drugima uskakati i odvojiti slobodno vrijeme. Conlon je predložila da kažete svom partneru da izađe u šetnju ili da sljedećih sat vremena budete u kadi s knjigom. Objasnila je da mini-pauze poput ovih mogu oba roditelja učiniti opuštenijima.</p><p>- Djecu pokušajte prebaciti u neke nove aktivnosti - odvedite ih na vožnju biciklom, na bazen ili u park - rekla je.</p><h2>Evo kada zatražiti pomoć?</h2><p>- Kada su simptomi burnouta umjereni do teški, razmislite o stručnom savjetovanju s obiteljskim terapeutom, individualnim terapeutom ili psihijatrom ovisno o situaciji - savjetovao je Madan. Iako se može činiti kao da je COVID-19 otežao traženje pomoći za mentalno zdravlje, to jednostavno nije tako. U stvari, trenutno je lakše dobiti pomoć nego ikad prije.</p><p>- Roditeljstvo nije lako, a burnout je prilično uobičajen - objasnio je Madan i savjetovao roditeljima da se brinu o sebi ne samo za svoju dobrobit, već i da modeliraju dobro ponašanje kako bi ih njihova djeca mogla oponašati sada, kao i narednih godina, čak i kada se vratimo u normalu.</p><p>Stručnjaci naglašavaju da je u redu poštivati ​​vlastite potrebe i prepoznati da vam možda zaista treba dodatna pomoć. Većina liječnika mentalnog zdravlja očekuje povećani broj posjeta, tako da sigurno niste sami ako odlučite da vam je potrebna dodatna pomoć. Najvažnije je da vodite računa o sebi, piše <a href="https://www.healthline.com/health-news/fighting-family-burnout-during-the-covid-19-crisis#Its-not-just-parents-and-adults-kids-can-experience-family-burnout-as-well" target="_blank">Healthline</a>.</p>