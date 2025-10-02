Objasnit će vam i kako disati: Ovi znakovi Zodijaka obožavaju kontrolirati druge ljude

11. ŠKORPION - Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnosti, a njihova kontrola proizlazi iz duboke potrebe za zaštitom i odanošću. Kada vole, vole žestoko, a to se često manifestira kao posesivnost jer osjećaju potrebu da budu "tjelohranitelji" onima do kojih im je stalo. Škorpioni su neprikosnoveni prvaci manipulacije. Njihova kontrola je obrambeni mehanizam; proizlazi iz straha od izdaje i ranjivosti, a ne iz čiste želje za dominacijom. Oni traže duboke i iskrene veze, a kontrolom osiguravaju da njihov emocionalni svijet ostane siguran. | Foto: 123RF