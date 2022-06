Objašnjeno za sve horoskopske znakove: Razlozi zbog kojih vam propadaju ljubavne veze

Ovan

Ljudi rođeni u znaku Ovna su veliki dobričine, iako ne pokazuju uvijek tu svoju dobrotu drugima. Ponekad su fokusirani na sebe i ne pokazuju interes za dugoročnu predanost prema bilo kome ili čemu u svom životu. A kad netko traži partnera, ta karakteristika zna biti velika prepreka.

Bik

Tvrdoglavi Bik je odani prijatelj, ali zbog toga zna imati problema s 'puštanjem' stvari i previše vremena provode ljuti. Čak i ako je njihov partner pogriješio i ispričao se, oni i dalje ostaju ljuti.

Takvo ponašanje, koje se može itekako produžiti kod Bikova, je dovoljno da odbije svakog potencijalnog partnera.

Blizanci

Blizanci su slobodne duše. Njima je vrlo teško obvezati se jednoj osobi, a čak i kad to učine, imaju tendenciju povremeno 'nestati' iz života partnera kako bi se bavili nekim svojim stvarima.

To rijetko tko može podnijeti i pristati na takvu vezu. Svatko ima svoje potrebe, a veza znači i kompromise, stoga prije nego što se Blizanci odluče 'nestati' trebali bi stati i razmisliti kako to utječe na njihovog partnera.

Rak

Rak je brižan i pun ljubavi, a u ljubavi mu se zna dogoditi da postane nametljiv i počne gušiti partnera svojim ponašanjem. On je strastven i pokazuje puno ljubavi, ali takvo ponašanje zna gušiti ljude.

Prije nekih velikih izljeva ljubavi, Rakovi bi trebali stati i sjetiti se da svima treba privatan prostor i vrijeme za sebe te se uskladiti s time kod partnera da ne bi pobjegao glavom bez obzira.

Lav

Lav je odan do srži i to njihovi partneri cijene, ali na drugu stranu zna prevladati egoizam i njegovo ponašanje i razmišljanje se onda može činiti pomalo isprazno.

To nikako nisu idealne osobine. Lavovi se uvijek trude biti najbolji, odnijeti pobjedu iz svake bitke, što zna biti jako naporno njihovim partnerima.

Djevica

Djevice nisu poznate po tome da imaju povjerenja u druge. One kao partneri često prelaze granice privatnosti pa ih se može uloviti kako njuškaju po partnerovim stvarima ili kako na partnerovom mobitelu provjeravaju povijest preglednika.

Svaka razina sumnje i ljubomore u vezi je otrov koji polako ubija vezu. Ako žele vezu Djevice se moraju naučiti vjerovati svojem partneru i riskirati. Najlakše je povoditi se za osnovnim instinktima, ali ne i najpametnije.

Vaga

Vage su pune nade i vjere. One imaju tendenciju odabrati partnere koji im ne odgovaraju te ih potom pokušavaju promijeniti u nekoga tko će im biti idealni partner.

To je katastrofa koja samo čeka da se dogodi. Kad je u pitanju ljubav Vage trebaju naučiti birati partnera koji im u startu odgovara, jer se ljudi mijenjaju samo kad to oni žele, a ne kad to drugi traže od njih.

Škorpion

Škorpion je jako strastven i ta njegova strast može dovesti do ljubomore i nevjerojatnih ispada koje nitko ne želi u svojem životu. Škorpioni se više trebaju pomiriti s time da ne mogu kontrolirati druge ljude i da ih trebaju pustiti da žive svoj život.

Posesivnost i kontrola su strašno loše navike i trebaju ih odbaciti.

Strijelac

Strijelac je znak koji jedan dan želi otići na planinarenje, a sljedeći dan na ronjenje, on je po prirodi avanturist kojeg privlači sve nepoznato i drugačije. Iako to u početku veze može biti zanimljivo, na duge staze to je jako naporno.

Ako za partnera izaberete nekoga tko naginje introvertnosti tu karakteristiku Strijelci uvijek moraju uzimati u obzir i ostaviti ih na miru - ponekad je najbolje da ostanu kod kuće. Zapamtite da ne može svatko biti avanturist kao i vi.

Jarac

Jarcima, od svih znakova, najviše treba da se otvore i počnu vjerovati svojim partnerima. Često se ponašaju kao da njihovi partneri moraju 'skupljati bodove' s kojima će zaslužiti njihovo povjerenje.

Povjerenje se ne zarađuje. Nepovjerenje se zarađuje. Nemojte pretpostavljati najgore samo zato što ne možete non-stop biti zajedno. Ljubomora će uništiti svaku vezu vrlo brzo.

Vodenjak

Vodenjaci su pametni. Ljudi rođeni u ovom znaku su tipovi koji uvijek imaju neku dosjetku na vrhu jezika. Često može biti zabavno biti s takvom osobom brzog uma, ali i to treba uzeti s 'dozom soli'. Pretjerivanje u bilo čemu nije dobro, pa tako i sa šalom piše Atma.

Vodenjaci imaju tendenciju prepirati se s ljudima, a to može jako brzo ohladiti vašeg partnera.

Ribe

Ribe, kao i Rakovi, imaju tendenciju povremeno biti preemocionalni, a posebno su sklone čežnji za bivšim partnerima. Dodatni problem je da ne žele biti sami, a ako još uvijek imaju osjećaje prema bivšim partnerima, ne bi trebali početi tražiti novog.

Morate naučiti preboljeti bivše ljubavi i ostaviti to sve iza sebe prije nego što se povežete s nekim novim. Ribama koje još uvijek vole bivšeg partnera nitko drugi neće biti dovoljno dobar.

