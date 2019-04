Objavila video koji vraća vjeru u ljubav: Ovako tata voli mamu

Jedna djevojka iz New Yorka objavila je video na svom Twitter profilu s vjerojatno najslađom scenom ikad.

- Zaljubljena sam, ovo je dragocjeno - njena je reakcija na kratki video isječak, koji joj je poslao njen brat, a iz njega se vidi kako njihov tata čisti snijeg ispred njihove mame.

My brother just sent me this video of my dad making a path for my mom to walk. I’m in love 😭😍 this is precious pic.twitter.com/trNqVbarjq